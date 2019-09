Veltman: ‘Als het een wedstrijd minder gaat, word ik weer naar de grond gehaald’

Joël Veltman was tijdens de afgelopen transferwindow dicht bij een transfer. Ajax liet de 27-jarige verdediger niet gaan, waarna hij zijn aflopende contract met één seizoen verlengde. “Ik had geen goed gevoel bij transfervrij”, zo legt Veltman in gesprek met de Volkskrant zijn beslissing om bij te tekenen uit.

Dat gevoel had deels te maken met de zware knieblessure die Veltman in april 2018 opliep. “Ik hoor vaak genoeg dat ik na die blessure sterk ben teruggekomen, maar dat gedeelte heb ik afgesloten. Ik ben fit en een van de jongens. Ik ben niet meer de jongen die zwaar geblesseerd was. En de beste speelt. Zo simpel is het”, geeft de verdediger te kennen. Komende zondag staat Veltman met Ajax tegenover PSV, dat met Donyell Malen een spits in vorm in de gelederen heeft. Hij stelt dat Lille, van wie Ajax in de eerste groepswedstrijd van de Champions League met 3-0 won, met Victor Osimhen ook een snelle spits had.

“Meestal is een spits sneller dan ik. Het is een kwestie van situaties inschatten. Soms kort dekken, zodat hij niet kan draaien. Soms wat anders. Je lichaam meer gebruiken, zodat hij er niet langs kan. Daley (Blind, red.) kan dat ook goed. Hij is ook niet de snelste. Je moet het slim doen”, vertelt Veltman. Jaap Stam bracht hem de kunst van het verdedigen bij. “Je moet een spits eigenlijk opvreten. In zijn nek hijgen. Dat leerde Jaap Stam me vroeger. Bij een voorzet ‘in’ een tegenstander lopen. Geen zet geven, maar in hem lopen. Dat bleef me bij.”

Veltman speelt een goed seizoen en heeft reeds tien officiële wedstrijden namens Ajax achter zijn naam staan, maar weet dat er snel kritiek op hem ontstaat. “Ik weet dat ik lekker bezig ben, maar als het een wedstrijd minder gaat, word ik weer naar de grond gehaald. Zo is voetbal. Dat weet ik inmiddels. Vorig seizoen heb ik het na de blessure goed gedaan en dit seizoen gaat het ook goed. Dus het Veltmannetje is weg. Al zal ik gerust weleens een verkeerde bal spelen.”