Heracles dient FC Twente in derby eerste nederlaag van het seizoen toe

FC Twente heeft verzuimd om ieder geval voor even de koppositie in de Eredivisie te pakken. Heracles Almelo diende de ploeg van trainer Gonzalo García García zijn eerste nederlaag van het seizoen toe: 2-3. Grote man aan de zijde van de Almeloërs in de streekderby was Mauro Júnior, die twee keer tot scoren kwam.

Met twaalf punten uit zes wedstrijden kende FC Twente een uitstekende seizoensstart. Heracles Almelo had voorafgaand aan de streekderby vier punten minder en het was de thuisploeg die beter aan het treffen in De Grolsch Veste begon. Al na zes minuten spelen kwam Twente op voorsprong. Javier Espinosa zette Aitor Cantalapiedra vrij voor Heracles-doelman Janis Blaswich, waarna hij geen fout maakte: 1-0. De ploeg van trainer García García behield het initiatief en leek binnen het halfuur de marge te verdubbelen.

Met hulp van de defensie van Heracles werkte Espinosa de bal tegen de touwen. Na inmenging van de VAR annuleerde scheidsrechter Jochem Kamphuis de treffer van de Spanjaard, wegens een handsbal. Tot Alexander Merkel vijf minuten voor rust een metertje over het doel van Twente schoot, had Heracles zich nog niet laten zien in De Grolsch Veste. Toch wisten de bezoekers uit Almelo het duel nog voor rust te kantelen. Cyriel Dessers verzorgde eerst de gelijkmaker, na een lange bal van Robin Pröpper. In de blessuretijd van de eerste helft bracht Mauro Júnior Heracles met een fraai schot op voorsprong.

Twente zocht in de tweede helft naarstig naar de gelijkmaker, maar tot echt uitgespeelde kansen kwam de thuisploeg niet. Dessers liet in eerste instantie nog na om het duel te beslissen, maar tien minuten voor tijd werd het alsnog 1-3. Mauro Júnior tekende met het hoofd voor zijn tweede treffer van de avond. Bij het ingaan van de blessuretijd bracht Twente de spanning nog terug in de wedstrijd, doordat Emil Berggreen een voorzet van Oriol Busquets tegen de touwen kopte. Dichterbij wist Twente niet meer te komen, waardoor er dit seizoen voor het eerst verloren werd.