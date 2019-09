Media loven Mohamed Ihattaren: ‘Een koningskoppel op het EK’

PSV is de groepsfase van de Europa League sterk begonnen. In het eigen Philips Stadion waren de Eindhovenaren donderdagavond dodelijk effectief en werd Sporting Portugal met een 3-2 nederlaag terug naar Lissabon gestuurd. Daags de overwinning van het team van Mark van Bommel zijn de media in Nederland vooral lovend over het spel van de zeventienjarige Mohamed Ihattaren, die bij alle doelpunten betrokken was.

“Zeventien jaar oud pas, maar spelend met de allure van een vedette die alles onder controle heeft”, zo omschrijft de Volkskrant het spel van Ihattaren. “Met twee magische passes benadrukte Ihattaren, waarom bondscoach Ronald Koeman zal bidden dat de vormgever van PSV het Nederlands elftal verkiest boven zijn moederland Marokko. Ihattaren zou bij het EK in 2020 zomaar een koningskoppel kunnen vormen met Donyell Malen.”

“Ihattaren is de speler die binnen een seconde de oplossing vindt, wanneer de tegenstander alle ruimtes lijkt te hebben afgesloten.” De Telegraaf merkt vrijdag op dat ‘maestro Mohamed Ihattaren’ met zijn fenomenale optreden de kwestie rond zijn toekomst als international nog eens extra aan heeft gewakkerd. “Hij presenteerde zich opnieuw als een speciaal talent. Hij toont kwaliteiten die de huidige selectie van het Nederlands elftal nog niet herbergt.”

“De kwaliteit druipt ervan af bij Ihattaren, die een natuurlijk gevoel heeft voor de vrije ruimte. Bij momenten is het zelfs aan hem af te zien dat hij geniet van het spelen met zijn tegenstanders, die geen vat op hem krijgen als hij zich tussen de linies vrijloopt. Hij is de man die altijd aanspeelbaar is in de voorste linie, een kenmerk waaraan je een toekomstig topspeler herkent”, zo besluit het dagblad.

‘Koningskoppel in de maak’, zo luidt de kop van het Algemeen Dagblad, verwijzend naar Donyell Malen en Ihattaren. “Met alle offensieve klasse gaat PSV overal in Europa scoren. Maar defensief zal het ook regelmatig kraken. Vooral Ihattaren en Malen onderstreepten weer eens hun stormachtige ontwikkeling. Elk seizoen ontstaan er nieuwe koningskoppels in het voetbal. Soms bewust, soms per toeval komen twee voetballers bij elkaar in een elftal die meteen klikken alsof ze broers zijn. Bij PSV hebben Malen en Ihattaren dat nu.”

Het Eindhovens Dagblad schrijft dat PSV tegen Sporting ‘opbloeide op het instinct van Ihattaren’. "Het grote talent van de club was bij alle goals op een bepalende manier betrokken, zonder zelf op het scorebord te verschijnen. Ihattaren is als nummer tien nu de man die vanuit de as van het veld de snelle aanvallers van PSV perfect kan lanceren", zo stelt het regionale dagblad. "Het is bijna onwaarschijnlijk dat hij op zijn leeftijd het niveau van de laatste weken een heel seizoen vast kan houden, maar voorlopig is zijn voetbalinstinct een van de grote wapens van het toch al jonge PSV.”