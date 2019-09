Justin Kluivert scoort weer voor AS Roma; blunder Loris Karius gaat viraal

AS Roma is prima begonnen aan het nieuwe Europa League-seizoen. De Italiaanse club won donderdagavond in Groep J met duidelijke cijfers van het Turkse Istanbul Basaksehir: 4-0. Justin Kluivert nam het vierde doelpunt van Roma voor zijn rekening, nadat hij afgelopen weekend ook al trefzeker was geweest in de Serie A. Ook FC Porto en VfL Wolfsburg gingen voortvarend van start: de Portugezen legden in Groep G Young Boys met 2-1 over de knie, terwijl Wolfsburg in Groep I met 3-1 zegevierde over FC Oleksandriya. Besiktas verloor in Groep K met 4-2 van het Slowaakse Slovan Bratislava, door een afschuwelijke blunder van Loris Karius en twee doelpunten in blessuretijd.

AS Roma - Istanbul Basaksehir 4-0

Een gelijk opgaande eerste helft werd drie minuten voor rust opengebroken door een eigen doelpunt. Roma-rechtsback Leonardo Spinazzola leverde een betrekkelijk ongevaarlijke voorzet af in het strafschopgebied, maar doordat Júnior Caiçara de bal ongelukkig in eigen doel werkte, kon de thuisploeg de 1-0 vieren. De 2-0 volgde een klein kwartier na rust. Nicolò Zaniolo slalomde op schitterende wijze door de defensie van de Turken, waarna de Italiaanse middenvelder voorzette op Edin Dzeko. Die kon van dichtbij scoren en verdubbelde zo de voordelige marge voor Roma. Zaniolo bepaalde daarna zelf de eindstand met een bekeken balletje. Kluivert speelde bij Roma de gehele wedstrijd en pikte in blessuretijd ook nog zijn doelpunt mee, door fraai raak te schieten in de verre hoek. Bij Basaksehir ontbrak Eljero Elia vanwege een blessure in de wedstrijdselectie.

VfL Wolfsburg - FC Oleksandriya 3-1

Wout Weghorst begon in de punt van de aanval bij Wolfsburg; Jeffrey Bruma nam plaats op de bank. Na een kleine twintig minuten legde Weghorst de bal terug op Maximilian Arnold, die vanaf een meter of 25 besloot zijn geluk te beproeven. Doelman Yuriy Pankiv verkeek zich op de inzet: 1-0. Kort daarna verdubelde Admir Mehmedi de marge. De aanvaller plantte een boogbal op prachtige wijze over Pankiv en diagonaal in de verre hoek. Halverwege de tweede helft leek Evgen Banada de spanning terug te brengen, nadat de middenvelder een vrije trap van Dmytro Hrechyshkin binnengleed bij de tweede paal, maar een minuut na zijn aansluitingstreffer bepaalde Josip Brekalo de eindstand op 3-1. Twintig minuten voor tijd maakte Bruma zijn entree als invaller.

Slovan Bratislava - Besiktas 4-2

Besiktas kende een dramatisch begin in Bratislava. Doelman Karius ging na een kwartier voetballen op kolderieke wijze onder een lange bal door, waarna Andraz Sporar het leder eenvoudig in een leeg doel kon schuiven: 1-0. Besiktas toonde echter karakter en wist de wedstrijd nog in de eerste helft te kantelen dankzij een benutte strafschop van Adem Ljajic en een eigen doelpunt van Vasil Bozhikov. De gelijkmaker van Ljajic was overigens ingeleid door een overtreding van voormalig Ajacied Joeri de Kamps. Besiktas leidde zo bij rust, maar na een uur spelen wist Slovan toch weer op gelijke hoogte te komen. Sporar werd aan het werk gezet door Dávid Holman, waarna de spits Karius ditmaal verschalkte in de korte hoek. Jeremain Lens werd in de slotfase nog als invaller binnen de lijnen gebracht bij Besiktas en hij zag hoe Marin Ljubicic en Mohammed Rharsalla Slovan in de blessuretijd aan de zege hielpen.