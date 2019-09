Derksen: ‘De kansen van Lille kwamen toch doordat zij mensen lieten lopen'

Ajax rekende dinsdagavond in de eerste wedstrijd in de groepsfase van de Champions League af met Lille OSC. De Amsterdammers waren met 3-0 te sterk voor de Fransen, door doelpunten van Quincy Promes, Edson Álvarez en Nicolás Tagliafico. Ondanks de overwinning is Johan Derksen bij Veronica niet heel positief over het middenveld van Ajax.

“Het ging wel. De kansen die Lille kreeg, kwamen toch omdat die twee mensen lieten lopen. Waar ze voor staan, hebben ze redelijk in gefaald. Risicoloze balletjes kun je er duizend van geven in een wedstrijd”, zo wijst Derksen op Lisandro Martínez en Álvarez. Wim Kieft is iets positiever over Martínez. “Ik vond hem wel goed spelen. Door de samenstelling van het middenveld gaat het heel erg opvallen dat hij bijzondere ballen geeft. Er zit te weinig voetbal in het middenveld.”

“Martínez en Álvarez staan daar voor de controle. Heel vaak in de omschakeling waren ze er niet. Voor je organisatie is dat dodelijk”, stelt Kieft. Promes speelde samen met Álvarez en Martínez op het middenveld en nam de openingstreffer voor zijn rekening. “Hij heeft veel moeite om daar zijn positie te vinden. Donny van de Beek is in de kleine ruimte beter, kan een bal vasthouden, aansluiten en een goal maken. Promes heeft hele andere kwaliteiten.”

“Hij heeft niet onvoldoende gespeeld, nee. Als ik hem op zou stellen, zou ik hem aan de buitenkant zetten. Ajax heeft het goed afgemaakt, maar wel tegen een bedroevend slechte tegenstander”, haakt Derksen in, die weinig lovend is over tegenstander Lille. “Ze hebben 135 miljoen geïnvesteerd, maar dat is kapitaalvernietiging. Er zat er niet een in die goed kon voetballen.”