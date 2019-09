Defensieve problemen stapelen zich op voor Guardiola bij Manchester City

Manager Josep Guardiola heeft er weer een defensieve kopzorg bij, want John Stones is door een spierblessure vier tot vijf weken uit de roulatie. De centrale verdediger van Manchester City liep de kwetsuur dinsdag op tijdens de training, zo vertelt Guardiola op een persconferentie voorafgaand aan het Champions League-duel van de Engelse kampioen met Shakhtar Donetsk van woensdagavond.

Guardiola kan de komende maanden geen beroep doen op Aymeric Laporte, die onlangs een zware knieblessure opliep. De manager van the Citizens heeft voor het centrum van de verdediging alleen nog Nicolás Otamendi tot zijn beschikking. Het doorschuiven van jeugdspelers is wellicht een optie. “Het is een geweldige uitdaging met nog maar één centrale verdediger beschikbaar, maar Erik García en Taylor Bellis zullen mogelijk ook naar voren geschoven worden.”

De oefenmeester van de regerend landskampioen denkt er ook over na om middenvelders een linie terug te halen. “We hebben Fernandinho en Rodri die daar (in de verdediging, red.) kunnen spelen als de omstandigheden daarom vragen. Het is geen reden tot zorgen. Dit soort dingen gebeuren. Natuurlijk hadden we niet gerekend op de blessure, maar John en Nicolás spelen al meer dan drie jaar samen en dankzij hen hebben we ook vaak gewonnen. We kunnen ons niet gaan baseren op één wedstrijd”, verwijst Guardiola bij Sky Sports naar de 3-2 nederlaag tegen Norwich City van zaterdag.