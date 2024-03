Flinke kopzorgen voor Guardiola: Manchester City is plots drie verdedigers armer

Pep Guardiola kampt met de nodige personele problemen in aanloop naar het cruciale Premier League-duel met Arsenal: maar liefst vier spelers van Manchester City keren geblesseerd terug van de interlandbreak, waarvan drie verdedigers.

Al vroeg in de interlandperiode werd het eerste slachtoffer bekend. Kyle Walker moest in de wedstrijd van zijn Engeland tegen Brazilië (0-1) al na twintig minuten gewisseld worden wegens een hamstringblessure. Volgens Sky Sport is hij een twijfelgeval voor de kraker tegen Arsenal, die komende zondag op het programma staat.

Het artikel gaat verder onder de video Meer video's

Manuel Akanji was de volgende die getroffen werd. De Zwitserse centrumverdediger heeft vroegtijdig afscheid genomen van de selectie van zijn nationale elftal, nadat hij een kwetsuur had opgelopen op een training. Achter Akanjis naam staat voor komend weekend een vraagteken.

John Stones is de derde verdediger die geblesseerd uitviel tijdens de interlandperiode. In het duel tussen België en Engeland (2-2) moest de mandekker het veld na tien minuten verlaten. Scans moeten uitwijzen of hij kan spelen tegen the Gunners, maar dat lijkt niet het geval te gaan zijn.

Door de blessures van het drietal houdt Guardiola op papier nog maar vijf verdedigers over: Nathan Aké, Rúben Dias, Josko Gvardiol, Rico Lewis en Sergio Gómez.

Als het mogelijke ontbreken van Walker, Akanji en Stones nog niet genoeg was, mist Manchester City tegen Arsenal hoogstwaarschijnlijk ook een middenvelder. Matheus Nunes heeft bij de Portugese selectie een voetblessure opgelopen.

De kwetsuren komen voor Guardiola op een onaangenaam moment. The Citizens zijn verwikkeld in een spannende Premier League-titelstrijd met zowel Liverpool als Arsenal, waardoor een goed resultaat tegen de formatie van Mikel Arteta cruciaal is. Manchester City staat momenteel derde met 63 punten, terwijl de concurrenten beiden een punt meer hebben.

Alleen de meest recente reacties zijn getoond. Bekijk alleen recente reacties Bekijk alle reacties