Zet Manchester City de eerste stap naar prolongatie van de FA Cup?

Manchester City begint het avontuur in de FA Cup tegen Huddersfield Town, uitkomend in de Championship. Van de bekerhouder mag een klinkende zege worden verwacht, al kent het bekertoernooi in Engeland altijd de nodige verrassingen. De ontmoeting in het Etihad Stadium begint zondag om 15:00 uur Nederlandse tijd.

Het elftal van manager Pep Guardiola veroverde afgelopen seizoen de FA Cup door in de finale af te rekenen met eeuwige rivaal Manchester United: 2-1. Het was de zevende eindzege in het wereldberoemde bekertoernooi. Huddersfield Town won de FA Cup pas een keer. The Terriers namen de beker mee naar huis in 1922, ruim 100 jaar geleden.

Zie jij Manchester City winnen van Huddersfield Town? Win vijftig keer je inzet bij winst van de bekerhouder. De maximale inzet bedraagt 1 euro, waarmee je in totaal 49 euro winst kan pakken!

Wint Manchester City van Huddersfield Town? Profiteer van de UniBoost!

Wat kost gokken jou? Stop op tijd. 18+

Manchester City - Huddersfield Town Winst Manchester City Gelijkspel Winst Huddersfield Town Stem Manchester City - Huddersfield Town Winst Manchester City 90% Gelijkspel 0% Winst Huddersfield Town 10% Totaal aantal stemmen: 10 Alleen de meest recente reacties zijn getoond. Bekijk alleen recente reacties Bekijk alle reacties