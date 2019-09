Oranje zet koers richting Euro 2020 na zorgeloze avond in Tallinn

Nederland heeft maandagavond de zege op Duitsland (2-4) van afgelopen vrijdag een uitstekend vervolg gegeven. In Tallinn kende de ploeg van bondscoach Ronald Koeman geen enkel probleem met Estland: 0-4. Ryan Babel, Memphis Depay en Georginio Wijnaldum verzorgden de doelpunten bij Oranje, dat in Groep C met een wedstrijd minder gespeeld wel derde blijft.

Koeman koos ervoor om zijn elftal op drie plekken te wijzigen ten opzichte van de wedstrijd tegen Duitsland: Joël Veltman, Davy Pröpper en (basisdebutant) Donyell Malen losten Denzel Dumfries, Marten de Roon en Quincy Promes af. Het spelbeeld was vanaf het begin zoals verwacht: Nederland mocht het spel maken tegen de defensief gegroepeerde Esten. Het eerste gevaar van Oranje kwam van Veltman, die het met links probeerde toen doelman Sergei Lepmets uit positie was, maar over mikte.

Na twee speldenprikjes van Estland kwam Nederland in de zeventiende minuut op voorsprong. Daley Blind bereikte met een strakke voorzet de vrijgelopen Ryan Babel, die eenvoudig kon afwerken. Nederland had daarna moeite om door de muur van Estland-verdedigers te breken, maar werd voor rust nog wel gevaarlijk via afstandsschoten van achtereenvolgens Wijnaldum, Babel en Depay. Direct na rust verdubbelde Oranje zijn voorsprong via opnieuw Babel. De linksbuiten kon de bal eenvoudig binnenkoppen na een goede voorzet van Depay.

De wedstrijd was daarmee gespeeld, zeker omdat Estland niet van plan was om massaal de aanval te gaan zoeken. Veel kansen creëerde Nederland niet, al kopte Virgil van Dijk nog rakelings naast. Een klein kwartier voor tijd werd Depay bereikt met een fraaie lange bal van Matthijs de Ligt, waarna de spits knap wegdraaide en met links de verre hoek van het Estse doel vond: 0-3. In de slotfase werd het ook nog 0-4. Een vrije trap van Depay belandde op het hoofd van Wijnaldum, die knap raak kopte. Depay had ook nog de vijfde Nederlandse treffer kunnen maken, maar hij mikte in vrije positie net naast.