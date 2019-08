Nederland doet opnieuw uitstekende zaken op de coefficiëntenranglijst

De uitstekende prestaties van de Nederlandse clubs geven de coëfficiënt van het land opnieuw een impuls. Woensdag en donderdag bereikten Ajax, PSV, Feyenoord én AZ de groepsfase van de Europese toernooien, waardoor Nederland weer een fiks aantal punten kan bijschrijven en dichtbij de concurrenten Oekraïne en Turkije komt.

Woensdag pakte Nederland al een vol punt door de winst én plaatsing voor de Champions League van Ajax, waarna donderdag de play-offs van de Europa League voor de drie overige Nederlandse clubs volgden. PSV en Feyenoord wonnen hun wedstrijd en dat lukte ook AZ in de verlenging. De drie zeges zijn samen goed voor nog eens een 0,6 punt, waardoor Nederland deze week in totaal 1,6 punt bijschrijft.

Nederland steeg vorige week al van plek twaalf naar elf op de ranglijst, ten koste van Oostenrijk. Omdat LASK Linz verloor van Club Brugge, haalde Oostenrijk deze week geen punten binnen en liep Nederland verder uit. Ook nummer tien Turkije is nu heel dichtbij, mede doordat Trabzonspor donderdagavond verloor (maar zich wel plaatste voor de Europa League).

Er was meer goed nieuws, want nummer negen Oekraïne verloor met Zorya Luhansk een Europese deelnemer. De club speelde nog wel gelijk tegen Espanyol (2-2), maar dat was niet genoeg om de groepsfase van de Europa League te bereiken. Zodoende gaan de Oekraïners met drie teams de groepsfase in, terwijl Turkije en Nederland nog over vier clubs beschikken.

De coëfficiëntenranglijst per 22 augustus