Grootste krant van Cyprus hekelt ‘opzettelijk knietje’ van Daley Blind

Daley Blind heeft zich woensdagavond niet populair gemaakt op Cyprus. Phileleftheros, de grootste krant van het land, heeft een actie van de Ajax-verdediger in de eerste helft uitvergroot. De Oranje-international zou tijdens de wedstrijd tegen APOEL Nicosia in de 38ste minuut ‘opzettelijk’ zijn knie tegen het hoofd van spits Andrija Pavlovic hebben gestoten.

Op de website van Phileleftheros staan vier screenshots van het moment in de wedstrijd, waarop te zien is hoe Blind zijn tegenstander toespreekt en daarna over hem heen stapt. Even daarvoor lijkt de Ajax-verdediger een overtreding op Pavlovic te hebben gemaakt. De krant schrijft dat Blind met opzet zijn knie tegen het gezicht van de APOEL-spits laat komen en benadrukt dat met de screenshots.

De actie van Blind bleef onbestraft, ondanks boze reacties van de spelers van APOEL, die graag hadden gezien dat de Ajacied werd bestraft. Het is onduidelijk of de arbitrage de actie heeft gezien en beoordeeld. Ook de aanwezige videoscheidsrechter deed niets met het incident. Phileleftheros schrijft dat de videobeelden voor zich spreken en het overduidelijk is dat de actie van Blind opzettelijk was.

Waar Ajax in de heenwedstrijd in totaal acht gele kaarten ontving, waren het in de Johan Cruijff ArenA juist de spelers van APOEL die een groot aantal gele kaarten kreeg. De bezoekers werden zes keer bestraft, tegenover twee gele kaarten voor Ajax (Edson Álvarez en Joël Veltman). Ajax won de wedstrijd met 2-0 door goals van Álvarez en Dusan Tadic.