Ten Hag laat Álvarez debuteren en geeft Huntelaar verrassende basisplaats

Edson Álvarez speelt woensdagavond voor het eerst in de basiself bij Ajax. De van Club América overgekomen Mexicaan vormt samen met Lisandro Martínez en Hakim Ziyech het middenveld van de Amsterdammers in de return van de laatste voorronde van de Champions League tegen APOEL Nicosia. Klaas-Jan Huntelaar krijgt van trainer Erik ten Hag de voorkeur in de spits.

Ten Hag kan tegen APOEL geen beroep doen op de geblesseerde Donny van de Beek en de geschorste Noussair Mazraoui, die in de heenwedstrijd op Cyprus een rode kaart ontving. Razvan Marin is na zijn optreden op Cyprus gepasseerd, waardoor Álvarez in ieder geval met Ziyech het middenveld zal vormen. Het is voorlopig onduidelijk of Daley Blind terugzakt naar de defensie of dat Lisandro Martínez in het hart van de verdediging blijft. Martínez of Blind vormt in ieder geval een centraal duo met Joël Veltman.

Doordat Veltman in het centrum van de verdediging is geposteerd, speelt Sergiño Dest als rechtsback. Nicolás Tagliafico vormt, evenals vorige week in Nicosia, op links een tandem met David Neres. Ten Hag heeft enigszins verrassend voor Huntelaar in de spits gekozen, waardoor Tadic als vleugelaanvaller speelt. Ajax speelde vorige week in Nicosia met 0-0 gelijk tegen APOEL.

Opstelling Ajax: Onana; Dest, Veltman, Blind, Tagliafico; Alvarez, Martínez, Ziyech; Neres, Huntelaar, Tadic.