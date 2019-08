Stam wacht op nieuwe aanwinst: ‘Zijn komst wordt afgerond’

Feyenoord nam op defensief gebied deze zomer afscheid van Jeremiah St. Juste en de van Everton gehuurde Cuco Martina. Daartegenover stond vooralsnog het aantrekken van George Johnston en Rick Karsdorp, maar daar blijft het waarschijnlijk niet bij. De Rotterdammers zijn eveneens dicht bij de komst van Edgar Miguel Ié, die gehuurd zal worden van Trabzonspor. Trainer Jaap Stam bevestigt woensdagmiddag op een persconferentie dat zijn club momenteel de puntjes op de i zet.

Ié liet de afgelopen dagen via social media al blijken in Rotterdam te zijn, maar zijn komst is nog niet officieel afgerond. Volgens Stam is het vooralsnog stil rondom de verdediger omdat Feyenoord het vizier volledig heeft gericht op de return tegen Dinamo Tbilisi: “Maar in Rotterdam wordt gewerkt aan de afronding van zijn komst”, zo verzekert hij tegenover RTV Rijnmond.

Stam is momenteel met Feyenoord in Georgië om zich voor te bereiden op de Europa League-voorrondewedstrijd van donderdagavond. Zijn ploeg won vorige week in eigen huis al met 4-0 van Dinamo Tbilisi en heeft daarom goede papieren voor het bereiken van de laatste voorronde in handen. Vanwege een straf voor de thuisspelende club zal het duel voor lege tribunes afgewerkt worden, maar Stam denkt niet dat zijn spelers zich door de ‘onwerkelijke ambiance’ van de wijs zullen laten brengen.

“Ik verwacht niet dat we verrast zullen worden. We zijn er klaar voor”, tekent het Algemeen Dagblad op. Voor Stam is het bovendien niet helemaal nieuw om in een leeg stadion te spelen. In zijn tijd bij AC Milan ervoer hij dit al eens tijdens een wedstrijd tegen Dinamo Zagreb: “Raar om mee te maken is het. Voor de thuisclub, maar ook voor een tegenstander. Je wil het liefst in een lekkere entourage voetballen.”