Ihattaren imponeert: ‘Ik was blij dat hij in de rust gewisseld werd’

Mohammed Ihattaren speelde maandagavond 45 minuten mee bij Jong PSV tegen FC Den Bosch (2-2). De talentvolle zeventienjarige middenvelder was de absolute uitblinker aan Eindhovense zijde. Hij speelde sterk en scoorde voor rust twee keer. Na afloop zei Ihattaren dat hij niet wist waarom hij gewisseld werd, maar trainer Peter Uneken legde uit dat het vooraf was afgesproken. FC Den Bosch-trainer Erik van der Ven was blij dat het PSV-talent de wedstrijd niet uitspeelde.

Ihattaren brak vorig seizoen door in het eerste elftal van PSV. Dit seizoen heeft trainer Mark van Bommel amper een beroep op hem gedaan. Om toch aan zijn speelminuten te komen, kwam hij maandagavond in actie in de Keuken Kampioen Divisie. “Het is goed dat dit soort jongens hier minuten kunnen maken en in dit geval mocht Mo 45 minuten spelen. Dat wisten we vooraf, dus dat is geen probleem”, wordt Uneken geciteerd door Voetbal International.

Het middenveld en de achterhoede van Den Bosch kreeg geen grip op Ihattaren. Van der Ven was dan ook niet ontevreden toen hij de middenvelder in de tweede helft niet meer terug zag keren op het veld. “Ik was wel blij dat Ihattaren in de rust gewisseld werd, want dat is toch een hele goede speler”, aldus de coach van Den Bosch. “Dat zag je in de eerste helft. Hij trok het spel toen naar zich toe en was beslissend.”

In de tweede helft kantelde de wedstrijd. PSV’er Justin de Haast kreeg rood nadat hij Ryan Trotman neerhaalde. Danny Verbeek schoot vanuit de vrije trap de 2-2 binnen en daarna was Den Bosch de bovenliggende partij. “Maar we creëerden te weinig", laat de captain weten aan het Brabants Dagblad.