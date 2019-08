Van der Gijp heeft bedenkingen: ‘Ik vind het een beetje een blindganger'

Het nieuws dat Hirving Lozano op weg is naar Napoli, is uiteraard ook de heren van Veronica Inside niet ontgaan. De analisten van het praatprogramma zijn er niet bepaald van overtuigd dat de aanvaller van PSV gaat slagen bij de Italiaanse topclub.

"Een ongelofelijk bedrag", reageert René van der Gijp op de genoemde transfersom van veertig miljoen euro. "Ik vind het een beetje een blindganger in vergelijking met bijvoorbeeld Steven Bergwijn en Donyell Malen. Dat zijn goede spelers, maar dan vind ik Lozano toch wat aan de blinde kant. Het is niet zo erg als je voor jezelf gaat, maar hij ziet het ook vaak niet." Van der Gijp prijst wel Lozano's diepgang. "Hij zou het allerbeste af zijn met een hele goede middenvelder achter hem die hem weg kan sturen."

Ook Johan Derksen heeft zijn bedenkingen. "Hij gaat wel heel erg snel liggen", aldus de oud-voetballer. "Als hij dadelijk in Italië tegen verdedigers met scheermessen in de schoenen komt te staan, dan zal hij heel wat liggen rollebollen hoor. Want als ik hem hier al zie rollebollen en wij hebben bijna een zaalvoetbalcompetitie. En wat me ook een beetje tegenstond aan dat jongetje: hij speelde helemaal niet in dienst van het elftal, hij speelde zijn eigen wedstrijdje."

Derksen begreep niet dat trainer Mark van Bommel Lozano een aantal keren uit het basiselftal liet. "Een trainer van een topclub moet bij alle keuzes die hij maakt ook rekening houden met de transferwaarde van een speler. En als je dan in de transferperiode een prestigestrijd gaat uitvechten met zo'n jongen, dan zijn er toch veel clubs die denken: hij heeft daar problemen, het is een beetje een moeilijke jongen. Ik vind het gek dat PSV niet tegen Van Bommel heeft gezegd: 'Hij houdt zijn waarde als hij nog een wedstrijdje speelt.'"