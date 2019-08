Van de Beek, Ziyech, Tadic en Huntelaar leggen FC Emmen op de pijnbank

Ajax heeft de tweede wedstrijd van het seizoen in de Eredivisie in winst omgezet. Na de 2-2 remise bij Vitesse in de eerste speelronde was de regerend kampioen zaterdagavond veel te sterk voor FC Emmen: 5-0. De doelpunten kwamen op naam van Donny van de Beek, Hakim Ziyech, Dusan Tadic en Klaas-Jan Huntelaar (twee keer). Het is voor Ajax een uitstekende voorbereiding op de returnwedstrijd tegen PAOK Saloniki van dinsdag in de derde voorronde van de Champions League.

Erik ten Hag voerde wat wijzigingen door in de opstelling van Ajax: voorin kreeg Dusan Tadic de voorkeur boven Kasper Dolberg en achterin verloor Perr Schuurs zijn basisplaats. Joël Veltman speelde centraal achterin; Noussair Mazraoui verhuisde van het middenveld terug naar zijn favoriete rechtsbackpositie. Ajax was van meet af aan dominant in de Johan Cruijff ArenA en trof al binnen de minuut de paal. Na een messcherpe aanval via Ziyech en Tadic kon David Neres afstormen op Dennis Telgenkamp en trof hij het aluminium.

Vijf minuten later probeerde Neres het nog eens en ditmaal bracht Telgenkamp redding. Het was wachten op de 1-0 en die kwam er na 26 minuten. Ajax combineerde soepel in het vijandelijke strafschopgebied en Tadic legde de bal klaar voor Van de Beek, die het leer rustig kon binnenschuiven. Emmen kwam zeker na het doelpunt nauwelijks nog van de eigen helft af. Ajax creëerde niet veel kansen meer voordat het rustsignaal klonk, maar had wel een groot overwicht aan balbezit. Het duurde na rust niet lang voordat Ajax er alsnog 2-0 van maakte.

Nicolás Tagliafico nam de bal achterin over en sprintte razendsnel richting de helft van Emmen. Aan zijn linkerzijde stond Neres, die de bal doorspeelde aan Van de Beek. Nabij de strafschopstip koos Van de Beek ervoor om Ziyech aan te spelen de aanvaller rondde van dichtbij af. Gaandeweg de tweede helft liet Ajax de opponent wat meer aan de bal en nam het gevaar voor beide doelen af. Ten Hag zag mogelijkheid om Sergiño Dest als invaller zijn debuut te laten maken in de Eredivisie, als vervanger van Mazraoui. Halverwege de tweede helft voerde Ajax de marge verder op: Telgenkamp tikte een inzet van invaller Quincy Promes tegen de paal, waarna Tadic de bal kon intikken.

De Serviër werd na zijn treffer de derde Eredivisie-speler ooit die erin slaagde om elf thuiswedstrijden op rij te scoren, na Jari Litmanen en Johan Cruijff. Het drietal deelt nu het record; Tadic zou het kunnen breken als hij over twee weken doel treft tegen Fortuna Sittard. Na het doelpunt werd Tadic afgelost door Huntelaar, die maar kort nodig had om zijn invalbeurt te bekronen. De spits combineerde met mede-invaller Promes en rondde de aanval overtuigend af. Het was voor hem clubdoelpunt nummer 350 in zijn loopbaan. Vlak voor tijd kwam Huntelaar opnieuw tot scoren en na een lange evaluatie door de VAR was niet vast te stellen dat hij buitenspel stond, dus eindigde het duel in 5-0.