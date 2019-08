João Félix ontpopt zich tot plaaggeest van Juventus en Matthijs de Ligt

In de laatste wedstrijd op de International Champions Cup heeft Atlético Madrid zaterdag met 2-1 gewonnen van Juventus. In de Friends Arena in Stockholm had Matthijs de Ligt een basisplaats, maar hij kon niet voorkomen dat zijn ploeg onderuit ging. João Félix speelde een hoofdrol voor Atlético, dat het toernooi ongeslagen afsluit: Guadalajara werd eerder na penalty's verslagen en Real Madrid werd met 3-7 geklopt. Atlético eindigt als tweede in de totale stand, achter Benfica. Juventus won alleen van Inter na penalty's.

Het was voor beide topclubs de laatste wedstrijd van de voorbereiding en ze kozen dan ook voor een sterke opstelling. De Ligt had een basisplaats bij Juventus, evenals Cristiano Ronaldo. Halverwege de eerste helft haalde Douglas Costa een bal van Koke van de lijn en een minuut later opende Thomas Lemar de score voor Atlético. Kieran Trippier leverde vanaf de rechterflank een voorzet op João Félix, die het leer vanbinnen het strafschopgebied uit de lucht nam en de rechterhoek vond via Thomas Lemar. Het duurde echter niet lang voordat Juventus op gelijke hoogte kwam.

Nadat een schot van Adrien Rabiot werd geblokkeerd, kwam de aan de rand van het strafschopgebied terecht bij Sami Khedira. De middenvelder schoot direct uit de draai; doelman Jan Oblak stond op het verkeerde been en kon de bal alleen maar nakijken. Vier minuten daarna was het Atlético dat opnieuw toesloeg: een lange bal vanaf het middenveld van Lemar kwam terecht bij João Félix, die opdook in de rug van De Ligt, sneller was en van dichtbij afrondde. Kort na de rust was het bijna 2-2 via Douglas Costa, de beste speler aan de zijde van Juventus, maar zijn schot werd van richting veranderd en spatte uiteen op de paal. Gonzalo Higuaín mikte even daarna naast

Juventus trof opnieuw de paal via Adrien Rabiot, na een heerlijk afstandsschot. Verdeeld over de tweede helft voerden beide trainers veel wissels door: Diego Simeone liet alleen Oblak en Stefan Savic staan, terwijl Maurizio Sarri iedereen naar de kant haalde. De Ligt moest er na zeventig minuten af en werd vervangen door Merih Demiral. Mede door goede reddingen Oblak op pogingen van Paulo Dybala trok Atlético de overwinning over de streep.