‘Real Madrid onderneemt actie en biedt jaarsalaris van 40 miljoen’

Neymar ligt nog tot medio 2022 vast bij Paris Saint-Germain, maar de kans lijkt klein dat hij deze verbintenis uit gaat dienen. De Braziliaan heeft de afgelopen maanden duidelijk laten blijken uit Parijs te willen vertrekken en hij heeft zijn club naar verluidt medegedeeld zondagavond niet in actie te willen komen als PSG het seizoen in de Ligue 1 opent met een thuiswedstrijd tegen Nîmes Olympique.

De superster is al wekenlang onderwerp van gesprek en Neymar siert ook zaterdag de voorpagina’s van de grote Spaanse sportkranten AS, Marca en Sport. Waar Barcelona in eerste instantie nog als meest waarschijnlijke bestemming voor de dribbelaar gold, heeft aartsrivaal Real Madrid zich volgens de berichtgeving echter ook nadrukkelijk in de strijd gemengd. Nadat er eerder deze week al werd gesproken over een bod van 120 miljoen euro plus Luka Modric, die overigens niet mee zou willen werken aan een vertrek, heeft voorzitter Florentino Pérez Neymar zelf naar verluidt ook een grote salarisaanbieding gedaan.

De aanvaller zou volgens Sport in het Santiago Bernabéu veertig miljoen op jaarbasis kunnen gaan verdienen, waardoor hij na zijn voormalige ploeggenoot Lionel Messi de bestbetaalde voetballer ter wereld kan worden. De sportkrant voegt echter toe dat Neymar deze aanbieding, tot onbegrip van Pérez, niet meteen heeft geaccepteerd. De vleugelspits zou zijn opties tot op het laatste moment open willen houden om een vertrek uit het Parc des Princes te garanderen en wil daarom nog niet kiezen tussen de Koninklijke en Barcelona. In tegenstelling tot een aantal weken geleden, toen hij alleen terug wilde keren naar het Camp Nou, zou hij een dienstverband in Madrid nu echter wel serieus overwegen.

Barcelona-verdediger Gerard Piqué sprak zich onlangs nog uit over een rentree van Neymar.

AS weet hieraan toe te voegen dat PSG hem het liefst aan Real Madrid wil verkopen. De Parijzenaren onderhouden een goede relatie met los Blancos, terwijl de verstandhouding met Barcelona door de krant wordt omschreven als ‘kapot’. PSG zou de Catalanen zelfs verantwoordelijk houden voor de ontstane situatie rond Neymar, die zich volgens de Fransen het hoofd op hol heeft laten brengen door zijn voormalige werkgever. Technisch directeur Leonardo heeft daarom het standpunt ingenomen dat de aanvaller alleen terug mag naar Barça voor de 222 miljoen die twee jaar geleden overgemaakt werd richting de kampioen van Spanje.

Real Madrid kan hem echter tegen gunstigere voorwaarden overnemen en zelfs een huuroptie voor een jaar is naar verluidt bespreekbaar. Voor PSG zou een dergelijke constructie goed uit kunnen pakken omdat Neymar zich dan in de kijker kan spelen en volgend jaar een hoger bedrag op zou kunnen leveren, terwijl Real Madrid minder risico loopt en Neymar de kans krijgt om terug te keren naar Spanje, ‘waar hij gelukkig was’. Eerdere berichten uit Spanje wezen er overigens op dat een overstap van Neymar naar Real Madrid waarschijnlijk betekent dat de interesse in Ajax-middenvelder Donny van de Beek op een laag pitje wordt gezet.