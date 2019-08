Risico's aan Ziyech-deal: ‘Dan krijg je nooit de gehoopte transfersom’

In navolging van David Neres, Dusan Tadic, André Onana, Noussair Mazraoui en Nicolás Tagliafico heeft ook Hakim Ziyech zijn contract verlengd bij Ajax. Clubs uit heel Europa hadden volgens De Telegraaf interesse, maar de absolute top werd niet concreet en dus heeft de Marokkaans international voor een langer verblijf in de Johan Cruijff ArenA gekozen, tot medio 2022. Arie van Os was in het verleden penningmeester bij Ajax en wist in de jaren negentig spelers als Frank en Ronald de Boer en Marc Overmars langer voor de club te behouden. Hij vindt het een goede zaak dat Ziyech een verbeterd contract heeft gekregen, maar ziet ook de risico's.

Ajax kreeg volgens de krant biedingen binnen op Neres, Onana en Tagliafico. Toch koos directeur spelerszaken Overmars er voor om hier niet op in te gaan en de spelers langer voor de club te behouden. “Met de transfers van Frenkie en Matthijs heeft Ajax zo veel geld binnengehaald dat je meer dan je misschien zelf in gedachten had, kunt uitgeven aan salarissen om spelers te behouden”, legt Van Os uit. “En je kunt ook op zich prima transfersommen laten lopen. Dat is heel goed, want anders kom je echt in de problemen en volgt er een leegloop. Voordat je nieuwelingen hebt ingepast, kan je de Champions League al zijn misgelopen. Je moet nu al oppassen na het vertrek van twee spelers.”

Ziyech verdient met zijn nieuwe contract naar verluidt meer dan vier miljoen euro. Met een hoger salaris wordt een speler uiteindelijk moeilijker verkoopbaar, daar andere clubs wellicht niet in staat zijn om dezelfde bedragen te bieden. “Dat is het afwegen van belangen”, aldus Van Os. “Hoe ver ga je om bijvoorbeeld Ziyech te houden? Je geeft hem er salaris bij in de hoop dat hij op een gegeven moment voor 75 of 80 miljoen wordt verkocht in plaats van 40. De directie moet die inschatting maken. Het vereist kennis van de markt en een beetje geluk, want een speler kan ook geblesseerd raken. Wat gaat er de komende jaren met de prijzen gebeuren? En kunnen of willen volgende clubs het huidige salaris van Ziyech wel betalen? Is dat antwoord 'nee', dan zit je zelf jaren aan dat salaris vast en krijg je nooit de gehoopte transfersom.”