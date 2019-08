Derksen complimenteert Ajax: ‘Als die er al is, betaal je de hoofdprijs'

Ajax maakte vrijdag wereldkundig dat Hakim Ziyech zijn contract verlengd heeft. De 26-jarige middenvelder tekende voor een seizoen bij en ligt nu tot medio 2022 vast in Amsterdam. Johan Derksen deelt aan tafel bij Veronica Inside complimenten uit voor het feit dat Ajax erin is geslaagd om Ziyech voorlopig in Amsterdam te houden.

“Koop eens een Ziyech, waar dan ook... Als die er al is, betaal je daar de hoofdprijs voor. Dat kunnen ze helemaal niet betalen. Maar Ajax heeft wel het geld om in de salarissferen te concurreren met Engeland, Italië en Spanje. Dit hebben ze heel succesvol gedaan met Dusan Tadic en Daley Blind. Ik vind het heel goed om Ziyech bijvoorbeeld vijf miljoen euro te betalen, om te voorkomen dat hij vertrekt. Dat is in Nederland een uitstekend salaris”, stelt Derksen.

“Hij mag van mij ook meer hebben, want zó houd je spelers in Nederland. Donny van de Beek mogen ze van mij ook zo'n salaris betalen. Die heeft ook die kwaliteiten. Probeer ze in Nederland te houden, want als dat lukt, spelen we straks weer mee in Europa”, gaat Derksen verder. Hij is, samen met tafelgenoot René van der Gijp, minder te spreken over Lisandro Martínez. De Argentijn vormde in de eerste wedstrijden van het seizoen met Perr Schuurs het centrale duo van Ajax.

“Als linksback kan ik me er nog iets bij voorstellen, maar hij is fysiek totaal ongeschikt als centrale verdediger”, zegt Derksen. “In Engeland is er geen club die een gozer neemt onder de 1.80 meter. Al is hij nog zo goed, ze nemen hem niet”, haakt Van der Gijp in. Derksen vraagt zich af of Kik Pierie minder is dan Martínez. Van der Gijp: “Nee, natuurlijk niet.”