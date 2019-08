‘Ajax concretiseert interesse en heeft al gesprek met doelwit gevoerd’

Antony staat nadrukkelijk op de radar van Ajax, zo laat de Braziliaanse journalist Paulo Freitas weten in gesprek met Ajax Showtime. De negentienjarige aanvaller van São Paulo wordt al langer gelinkt aan een overstap naar de Amsterdammers en volgens Freitas heeft de Eredivisionist recent de interesse in de buitenspeler 'geconcretiseerd'.

Naar verluidt sprak Antony al met Ajax en staat hij open voor een overstap naar de kampioen van Nederland. Freitas, door Ajax Showtime omschreven als een doorgaans goed geïnformeerde journalist, geeft aan dat Ajax wel flink moet betalen voor de jongeling. Antony, die nog tot de zomer van 2024 vastligt, moet circa dertig miljoen euro kosten.

Antony wordt door São Paulo beschouwd als een groot talent. De club wil de speler eigenlijk niet kwijt, maar zal bij het genoemde bedrag wel overstag gaan. Ajax lijkt momenteel voldoende aanvallers op de flanken te hebben. Zo werd deze zomer Quincy Promes aangetrokken, terwijl David Neres zijn contract verlengde. Momenteel zou Ajax ook bezig zijn Hakim Ziyech langer te binden.

'Freitas sluit echter ook niet uit dat Ajax Antony nu al wil contracteren, om hem zo een aanpassingsperiode te geven', zo klinkt het. Bij de contractverlenging van Neres is namelijk afgesproken dat Ajax in de toekomst mee gaat werken aan een transfer, waardoor de verwachting is dat de aanvaller bezig is aan zijn laatste seizoen in de Johan Cruijff ArenA. Bij een transfer van Neres zou Antony na een periode van wennen de plek van zijn landgenoot kunnen innemen.