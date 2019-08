FC Utrecht neemt standpunt in en accepteert alleen ‘duizelingwekkend bedrag’

FC Utrecht wil Gyrano Kerk alleen nog tegen ‘een duizelingwekkend bedrag’ van de hand doen, zo verzekert Voetbal International. Volgens het weekblad neemt de interesse in de 23-jarige aanvaller nadrukkelijk toe. Clubs uit Engeland en Frankrijk hebben naar verluidt interesse in Kerk, die nog tot medio 2022 in de Domstad vastligt.

Lille is een van de clubs die aan Kerk wordt gelinkt. De Noord-Franse club nam deze zomer afscheid van onder meer Nicolas Pépé en Rafael Leão en zou in de aanvaller van FC Utrecht een optie zien om de voorhoede te versterken. FC Utrecht zou tot dusver nog geen formeel bod op Kerk hebben ontvangen.

Kerk was afgelopen seizoen goed voor acht doelpunten en negen assists. Hij is dit seizoen ook sterk begonnen. In het eerste competitieduel met ADO Den Haag (2-4 winst) was de aanvaller bij drie doelpunten betrokken en hij scoorde tevens in het Europa League-duel met Zrinjski Mostar.

Voor FC Utrecht is het geen noodzaak om Kerk te verkopen. De club heeft dankzij de uitgaande transfer van Nicolas Gavory (Standard Luik) en de overgang van Sébastien Haller van Eintracht Frankfurt naar West Ham United al de begroting rond. Volgens het weekblad is de kans aanwezig dat David Jensen, die zijn plaats onder de lat is kwijtgeraakt, wel nog deze maand uit De Galgenwaard vertrekt.