De Telegraaf: Feyenoord wil Van Wolfswinkel voor spotprijs binnenhalen

Feyenoord wil Ricky van Wolfswinkel terughalen naar de Eredivisie, zo weet De Telegraaf te melden in de nacht van dinsdag op woensdag. De dertigjarige spits wil graag naar De Kuip komen, maar Feyenoord heeft nog geen akkoord bereikt met FC Basel over een transfersom van Van Wolfswinkel. Feyenoord zou 'bijna de helft van twee miljoen euro' overhebben voor hem.

Feyenoord is naar verluidt al enige tijd met Basel in gesprek over een overgang van Van Wolfswinkel naar Rotterdam. De Zwitserse grootmacht mikt op een transfersom van minimaal twee miljoen euro; Feyenoord heeft bijna de helft voor hem over, vermoedelijk dus nog geen één miljoen euro. De twee clubs gaan vermoedelijk deze week opnieuw met elkaar in gesprek.

Van Wolfswinkel is bij Feyenoord in beeld als vervanger van Nicolai Jörgensen. De Deense aanvaller is momenteel geblesseerd en staat nog zeker enkele weken aan de kant. Dylan Vente voldoet niet als aanvalsleider van Feyenoord. Door het naderende vertrek van Jeremiah St. Juste naar FSV Mainz 05, voor ongeveer tien miljoen euro, heeft de Rotterdamse club financieel wat te besteden, waardoor de kans op de komst van Van Wolfswinkel groter zou worden.

Van Wolfswinkel speelde eerder in de Eredivisie voor Vitesse en FC Utrecht. Hij verkaste in de zomer van 2017 voor ongeveer drieënhalf miljoen euro naar Basel en wist met die club onlangs PSV te vloeren in de tweede voorronde van de Champions League. Van Wolfswinkel was in dat tweeluik de gevierde man, door in de returnwedstrijd het winnende doelpunt te maken (2-1).