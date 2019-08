Feyenoord gaat hoofdprijs overhouden aan verkoop Jeremiah St. Juste

Feyenoord gaat de hoofdprijs overhouden aan de verkoop van Jeremiah St. Juste aan FSV Mainz 05, zo weet Voetbal International dinsdagavond te melden. De rechterverdediger is hard op weg naar de Duitse club en zal Feyenoord naar verluidt minimaal negen miljoen euro opleveren. De transfersom kan met bonussen oplopen tot twaalf miljoen euro. St. Juste ligt nog tot medio 2021 vast in De Kuip.

Weinig zit een vertrek van de 22-jarige St. Juste bij Feyenoord nog in de weg. De rechtsback zou al in Mainz verblijven en heeft vorige week al een persoonlijk akkoord bereikt met de club van onder anderen voormalig ploeggenoot Jean-Paul Boëtius. In Mainz ligt voor St. Juste een contract voor vier seizoenen klaar, zo klinkt het.

Volgens Voetbal International zal Feyenoord de transfersom die het gaat toucheren voor St. Juste deels gaan herinvesteren. De Rotterdamse club is op zoek naar een nieuwe rechtsback; Rick Karsdorp zou de voornaamste kandidaat zijn. De ex-speler van Feyenoord zit op een dood spoor bij AS Roma en wil verhuurd worden.