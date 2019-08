Razvan Marin verdwijnt uit basiself Ajax; Dolberg behoudt vertrouwen

Razvan Marin ontbreekt in de opstelling van Ajax voor het eerste duel met PAOK Saloniki in de derde voorronde van de Champions League, zo valt op de site van de UEFA te lezen. Trainer Erik ten Hag kiest dinsdagavond in Griekenland voor Noussair Mazraoui op het middenveld. Kasper Dolberg behoudt zijn basisplaats, ondanks de geruchten dat de Deen plaats zou moeten maken voor David Neres.

Ajax kwam afgelopen weekend tijdens de seizoensouverture in de Eredivisie tegen Vitesse niet verder dan een gelijkspel (2-2) en met name Dolberg moest het na die wedstijd ontgelden. De spits kreeg de nodige kritiek te verwerken, waarna de verwachting was dat Ten Hag tegen PAOK in de punt van de aanval zou kiezen voor Dusan Tadic. De oefenmeester van Ajax houdt echter vertrouwen in Dolberg, waardoor onder meer Neres en Quincy Promes op de bank zitten.

Op het middenveld valt de basisplaats voor Mazraoui op. De Marokkaans international speelde vorig seizoen voornamelijk als rechtsback, maar krijgt nu op het middenveld de kans van Ten Hag. Mazraoui wordt ondersteund door Daley Blind en Donny van de Beek. De basisplaats van Mazraoui gaat ten koste van Marin, die tegen Vitesse nog basisspeler was.

Opstelling Ajax: Onana; Veltman, Schuurs, Martínez, Tagliafico; Blind, Mazraoui, Van de Beek; Ziyech, Dolberg, Tadic

Opstelling PAOK: Paschalakis, Matos, Crespo, Varela, Giannoulis, Jaba, Esiti, El Kaddouri, Biseswar, Pelkas, Akpom