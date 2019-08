Mino Raiola: ‘Er is een Ajax-kant en een Donny van de Beek-kant’

Donny van de Beek staat dinsdagavond ‘gewoon’ met Ajax tegenover PAOK Saloniki, in het kader van de derde voorronde van de Champions League. Een fors bedrijfseconomisch risico voor de Amsterdamse club, daar de middenvelder zwaar geblesseerd kan raken en men dan mogelijk kan fluiten naar een transfersom van vijftig miljoen euro van Real Madrid. Ajax wil pas na de duels met Grieken groen licht geven voor een transfer.

Het standpunt van Ajax is ingegeven door de uitstekende financiële positie van de club, denkt Mino Raiola. “Er is een Ajax-kant en een Van de Beek-kant”, vertelt de invloedrijke zaakwaarnemer dinsdag in De Telegraaf. “En die staan natuurlijk lijnrecht tegenover elkaar. Als Ajax geld nodig had, zouden ze hem hebben gevraagd of gezegd niet te spelen.”

“Hij is erbij en start”, verklapte trainer Erik ten Hag maandag voor de laatste training van zijn ploeg in het Toumba-stadion. “Hij speelt volgende week ook.” Vorige week meldde de Spaanse krant Marca al dat Van de Beek persoonlijk rond was met Real Madrid. De Oranje-international bevestigde zelf afgelopen zaterdag na de wedstrijd tegen Vitesse (2-2), dat de clubs met elkaar hadden gesproken. De middenvelder van Ajax ligt nog tot medio 2022 vast.

Het bekendste voorbeeld van een speler die een toptransfer in het water zag vallen door een ernstige blessure, is Ruud van Nistelrooij. In april 2000, toen een transfer naar Manchester United zich in een afrondende transfer bevond, raakte de voormalige aanvaller zwaargeblesseerd aan zijn knie. Een jaar later maakte hij alsnog de overgang van PSV naar United.

Volgens De Telegraaf is Ajax bereid om een risico te lopen met Van de Beek omdat het schimmenspel rond Paul Pogba ervoor zorgt dat het nog steeds geen uitgemaakte zaak is dat Van de Beek naar Real vertrekt. Daarnaast zijn de belangen voor de Amsterdammers gigantisch groot, zowel financieel als sportief.