‘Als Kasper Dolberg vertrekt, dan zou hij zomaar naar Ajax kunnen’

Kasper Dolberg had een belangrijk aandeel in de finaleplaats van Ajax in de Europa League in het seizoen 2016/17, maar de Deense aanvaller heeft dat niveau sindsdien slechts een enkele keer weten te bereiken. Voetbalcommentator Arno Vermeulen voorziet dan ook problemen voor Dolberg bij de regerend landskampioen en wijst terloops een mogelijke opvolger aan.

Vermeulen erkent bij de NOS dat Dolberg destijds zeer belangrijk was voor Ajax in Europees verband, maar wil zijn inbreng ook weer niet overschatten. “Hij heeft het toen ook niet veertig keer laten zien. Daar staat een periode tegenover waarin hij helemaal níets heeft laten zien. Nu krijgt hij weer even vertrouwen van trainer Erik ten Hag, maar hij kan er zo niet mee doorgaan. Dolberg wordt ook weer gepasseerd voor de wedstrijden tegen PAOK Saloniki (in de derde voorronde van de Champions League, red.).”

Vermeulen schuift Myron Boadu naar voren als mogelijke opvolger van Dolberg en de commentator noemt de achttienjarige AZ-aanvaller zelfs ‘heel bijzonder’. “Als hij fit blijft, net als Calvin Stengs, dan gaan die twee weg voor 25 miljoen, misschien wel 30 miljoen. Voor 31 augustus nog? Dat schoot ook door mijn hoofd. Iedereen weet dat Boadu een van de grootste talenten van dit land is. Een club kan nu denken: ‘Ik doe het nu’. Als Dolberg vertrekt, dan zou Boadu zomaar naar Ajax kunnen.”

Boadu, met een contract tot medio 2023 bij AZ, scoorde zondag eenmaal in de met 4-0 gewonnen wedstrijd tegen Fortuna Sittard. Mede hierdoor deelt AZ samen met sc Heerenveen de koppositie in de Eredivisie. FOX Sports-analist Kenneth Perez was na afloop van het duel met Fortuna lovend over Boadu. “Ik dicht hem een heel mooie toekomst toe.”