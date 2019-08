RKC Waalwijk completeert keepersgilde met zoon van hoofdtrainer Grim

RKC Waalwijk heeft zich versterkt met Mike Grim, zo meldt de club via de officiële kanalen. De 22-jarige doelman, zoon van hoofdtrainer Fred Grim, heeft zijn handtekening gezet onder een eenjarig contract, dat hem tot medio 2020 aan de Brabantse club verbindt. Grim komt over van IJsselmeervogels, waar hij zich eerder deze zomer aansloot.

“We waren al enige tijd op zoek naar een extra doelman ter versterking van onze selectie. In de persoon van Mike hebben we deze nu gevonden. Mike krijgt in Waalwijk de mogelijkheid om zich verder te ontwikkelen en zijn potentie te laten zien”, laat Frank van Mosselveld, algemeen directeur bij RKC, weten op de officiële website van de club. Grim vormt dit seizoen samen met Etienne Vaessen en Kees Heemskerk het keepersgilde van de promovendus.

Grim begon zijn loopbaan bij de amateurs van Hollandia uit Hoorn. In 2010 voegde AZ hem op dertienjarige leeftijd toe aan de jeugdopleiding. Na drie jaar verruilde hij Alkmaar voor Ajax, waarna hij twee jaar later bij Almere City terechtkwam. Bij de club uit de Keuken Kampioen Divisie speelde Grim uiteindelijk 76 wedstrijden voor het beloftenteam, maar tot een optreden in de hoofdmacht kwam hij niet. De sluitpost verruilde Almere City eerder deze zomer voor IJsselmeervogels, maar blijft nu met zijn stap naar RKC Waalwijk toch in het profvoetbal actief.