FC Emmen stelt Fred Grim per direct op non-actief: ‘Onvoldoende draagvlak’

Fred Grim en Erwin van Breugel zijn door FC Emmen per direct op non-actief gesteld, zo maakt de club uit de Keuken Kampioen Divisie bekend via de officiële kanalen. Emmen verloor maandagavond nog met 3-2 van Jong AZ, waardoor het afzakte naar plek twaalf. Emmen besluit nu dus in te grijpen.

Van de laatste vijf competitieduels gingen er drie verloren. Naast de nederlaag in Alkmaar ging Emmen ook ten onder tegen TOP Oss (0-1) en FC Groningen (0-3). Wel werd er gewonnen van Jong FC Utrecht (2-3) en Jong Ajax (4-2).

Over vijf wedstrijden beginnen de play-offs in de Keuken Kampioen Divisie en Emmen wil zich daar logischerwijs dolgraag voor plaatsen. Grim was echter niet langer de juiste man om de club daar naartoe te loodsen, vertelt algemeen directeur Rinse Bleeker.

“Er was onvoldoende draagvlak en vertrouwen binnen de club in het behalen van de doelstelling, namelijk plaatsing voor de play-offs. De komende wedstrijden zijn ontzettend belangrijk om die doelstelling te behalen en dat willen we met deze ingreep gaan bereiken”, laat hij optekenen op de website van Emmen.

Assistent-trainer Marc Hegeman staat voorlopig voor de groep. “Vrijdag willen we in een sfeervol stadion vol overgave voor de play-offs gaan. Samen met technisch manager Nico Haak zullen we de komende dagen bepalen of er voor de rest van het seizoen nog een andere invulling komt.”

Grim stond sinds afgelopen zomer voor de groep bij Emmen, nadat hij begin 2022 vertrok bij Willem II. De oefenmeester zou uiteindelijk 34 wedstrijden voor de groep staan bij de club uit de Keuken Kampioen Divisie. Emmen verloor in die serie vijftien keer en speelde zes keer gelijk. Er werden dertien overwinningen geboekt.

Emmen neemt het dit seizoen nog op tegen MVV Maastricht (thuis), Telstar (uit), Helmond Sport (thuis), FC Den Bosch (uit) en De Graafschap (thuis).

