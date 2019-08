Waarom een terugkeer bij Feyenoord geen stap terug is voor ‘kind van de club’

Rick Karsdorp begon in de zomer van 2017 met veel ambitie aan zijn avontuur bij AS Roma, dat de vleugelverdediger destijds een lucratief vijfjarig contract liet ondertekenen. Twee jaar en onnoemelijk veel blessures later ziet er het er allemaal een stuk minder rooskleurig uit voor de Nederlander in Italiaanse dienst. De 24-jarige Karsdorp staat voor zijn derde seizoen in Rome, maar het uitzicht op een basisplaats is in de afgelopen periode behoorlijk vertroebeld geraakt. Is een terugkeer naar Feyenoord, dat twee jaar geleden veertien miljoen euro overhield aan de Karsdorp-deal, wellicht de juist stap om zijn loopbaan weer nieuw leven in te blazen?

Door Rian Rosendaal

AS Roma wilde naar verluidt eerst alleen meewerken aan een definitieve transfer van Karsdorp naar Feyenoord, maar volgens Calciomercato behoort een huurovereenkomst inmiddels ook tot de mogelijkheden. Het heeft zaakwaarnemer Kees Ploegsma junior er inmiddels toe bewogen om naar Rome af te reizen om de mogelijkheden van zijn cliënt in kaart te brengen. In de laatste maanden van 2018 werd een eventuele terugkeer van Karsdorp bij Feyenoord voor de eerste keer ter sprake gebracht door La Gazzetta dello Sport. Het bleef echter bij geruchten, want de rechtsback maakte het seizoen gewoon af in de Serie A. Wat betreft Karsdorp staat de deur naar Feyenoord altijd open, zo bleek kort na zijn entree bij AS Roma uit een interview met RTV Rijnmond. “Of ik ooit nog terugkom bij Feyenoord? Ja”, zei de jonge vleugelverdediger, die de club uit Rotterdam-Zuid ook na zijn vertrek nog immer als zijn ‘tweede thuis’ ziet.

Karsdorp arriveert in Rome om zijn transfer naar AS Roma af te ronden.

Voor Karsdorp is het Romeinse avontuur tot dusver een aaneenschakeling van uiteenlopende blessuregevallen, met de medische keuring in Rome als het startpunt van de aanhoudende problemen. Bij de medische check-up kwamen al heel snel knieklachten aan het licht, een overblijfsel van zijn laatste periode als speler van Feyenoord. De daaropvolgende operatie werd door AS Roma op de officiële kanalen omschreven als een ‘slechts een kleine ingreep’, maar deze operatieve ingreep hield de miljoenenaankoop uit Nederland wel maar liefst vier maanden aan de kant. Het officiële debuut van Karsdorp op 26 oktober 2017 eindigde vervolgens in een regelrecht drama. Hij hield namelijk een zware knieblessure over aan de vuurdoop tegen laagvlieger Crotone en stond vervolgens bijna een jaar buitenspel. Pas in augustus 2018 was de van Feyenoord overgekomen verdediger fit genoeg voor een rentree in de hoofdmacht.

Kort na de terugkeer in de verdediging van AS Roma dienden zich problemen van een andere aard aan. Karsdorp kwam in aanloop naar de Champions League-wedstrijd tegen Real Madrid in botsing met toenmalig trainer Eusebio Di Francesco. De verdediger moest als straf de competitiewedstrijd tegen Bologna vanaf de tribune bekijken. De Italiaanse oefenmeester, die een halfjaar later zijn congé kreeg in Rome, zou ook niet tevreden zijn over de trainingsarbeid van Karsdorp. De aanvaring kon niet op een slechter moment komen, want de rechtsback had in twee van de eerste vier competitieduels een basisplaats. In het restant van de voorbije voetbaljaargang liep Karsdorp ook weer tegen enkele blessures op, al was er ook een kleine opleving in de eerste maanden van 2019. Er waren zelfs complimenten van Di Francesco in de Italiaanse pers na de 4-0 bekerzege op het bescheiden Virtus Entella. “Karsdorp weet altijd de goede keuze te maken en is belangrijk met zijn snelheid. Op zowel fysiek als technisch gebied heeft hij weer aangetoond heel wat in huis te hebben.” De lofzang leverde de Roma-back echter geen vaste plaats op, waardoor er mede door de golf aan blessures slechts vijftien optredens achter zijn naam staan.

De cijfers van Karsdorp in dienst van AS Roma.

De clubleiding van AS Roma, met technisch directeur Gianluca Petrachi als aanjager, kijkt mede ingegeven door de blessuregevoeligheid van Karsdorp naar geschikte alternatieven voor de rechtsbackpositie. Volgens La Gazzetta dello Sport heeft de club van nieuwbakken trainer Paulo Fonseca circa twintig miljoen euro gereserveerd voor de komst van Elseid Hysaj, die sinds 2015 de kleuren van Napoli verdedigt. Nicolò Schira, journalist van de Italiaanse krant, weet uit betrouwbare bron dat een afvaardiging van Roma in gesprek is met de entourage van Hysaj. Il Mattino wist te melden dat Fonseca zelfs hoogstpersoonlijk met Hysaj aan de telefoon heeft gezeten om de Albanese verdediger te polsen over een overgang richting i Giallorossi. De opvolger van Claudio Ranieri in het Stadio Olimpico kan ook Alessandro Florenzi aan de rechterkant van de verdediging posteren, al sijpelen er in de Italiaanse media ook berichten door dat voor hem een meer aanvallende rol in het verschiet ligt. AS Roma heeft volgens media in Italië overwogen om Karsdorp tijdelijk bij Fiorentina te stallen, in een ruildeal met Jordan Veretout. De Franse middenvelder speelt inmiddels in de Italiaanse hoofdstad, maar Karsdorp maakte niet de overstap richting la Viola.

Karsdorp is overigens niet de enige ex-speler van Feyenoord die nog steeds warme gevoelens koestert voor zijn voormalige werkgever. Ook Daryl Janmaat heeft de nummer drie in de Eredivisie van afgelopen seizoen nog steeds hoog zitten. De dertigjarige rechtsback liet dat in mei weten aan het Algemeen Dagblad toen hij door The Independent werd gelinkt aan zijn oude club. “Natuurlijk denk ik geregeld aan Feyenoord.” Tot een deal met Watford, dat hem in 2016 overnam van Newcastle United, kwam het echter niet, wat door Janmaat onlangs nog maar eens werd bevestigd in gesprek met Ziggo Sport. “Ooit terugkeren bij Feyenoord? Dat heb ik altijd aangegeven, maar het moet het goede moment zijn. Uiteindelijk is het aan twee partijen die er samen uit moeten komen. Dat is voorlopig nog niet het geval.” Janmaat speelde tussen 2012 en 2014 74 wedstrijden in het shirt van Feyenoord. Mede dankzij zijn sterke spel op het WK van 2014, met een verrassende derde plaats voor Oranje als resultaat, haalde Newcastle hem destijds naar de Premier League.

Normaal gesproken geen terugkeer van Janmaat dus in De Kuip, terwijl de eventuele komst van Karsdorp voorlopig nog slechts toekomstmuziek is. De spoeling aan de rechterkant van de Feyenoord-verdediging is sowieso dun, want Jeremiah St. Juste, die onlangs in de vriendschappelijke ontmoeting van Feyenoord met Southampton als rechtsback startte, vindt zichzelf van nature meer een centrale verdediger. “Ik kan op allebei de posities uit de voeten. Rechtsback is alleen iets minder vertrouwd, daar moet ik wat meer leren, omdat ik als centrale verdediger hierheen ben gekomen”, zei de 22-jarige stopper in het begin van de voorbereiding tegenover FOX Sports. De momenteel geblesseerde Bart Nieuwkoop is ook een optie, daar de jeugdexponent ondanks recente belangstelling van PEC Zwolle wil vechten voor zijn kans. “Vooralsnog blijf ik gewoon bij Feyenoord, ik heb nog een jaar contract", zo zei Nieuwkoop onlangs bij RTV Rijnmond. "Daarnaast hebben we een nieuwe trainer, dus dan wil ik me eerst laten zien natuurlijk. Dus ik hoop dat dat lukt.”

Stam verklaarde op de Open Dag van Feyenoord dat zijn werkgever nog niet klaar is op de zomerse transfermarkt. De opvolger van Giovanni van Bronckhorst als technisch eindverantwoordelijke in De Kuip herhaalde dat standpunt nog maar eens na de 1-3 oefennederlaag tegen Southampton, zonder daarbij specifiek de naam van Karsdorp te noemen. “Ik hoop wel dat er nog wat jongens bijkomen”, gaf Stam te kennen in een onderhoud met FOX Sports. Stam moet behoorlijk inventief zijn in de zoektocht naar de door hem zo gewenste ‘extra kwaliteit’, want Feyenoord speurt met een beperkt transferbudget de binnenlandse- en buitenlandse markt af. Luciano Narsingh, Leroy Fer, Liam Kelly en Nick Marsman, de aanwinsten van de Rotterdammers tot dusver, werden allen transfervrij aan de selectie toegevoegd. Daarnaast begint de tijd te dringen, want hoewel de transfermarkt in Nederland nog een maand open is, heeft Feyenoord met het thuisduel met Sparta Rotterdam zijn eerste wedstrijd van het nieuwe Eredivisie-seizoen al achter de rug.

Voor Karsdorp lijkt een al dan niet tijdelijke terugkeer bij Feyenoord alleen maar voordelig te zijn. De aanvallend ingestelde vleugelverdediger komt normaal gesproken weer wekelijks aan spelen toe, al hangt een en ander af van zijn fitheid. Het product van de Feyenoord-opleiding kwam in zijn eerste periode in Rotterdam-Zuid tot 101 wedstrijden, met 1 doelpunt en 19 assists als resultaat. Het absolute hoogtepunt vond plaats op 14 mei 2017, toen Feyenoord voor het eerst in bijna twee decennia het kampioenschap in de wacht sleepte. Karsdorp kwam in de met 3-1 gewonnen kampioenswedstrijd tegen Heracles Almelo als invaller binnen de lijnen in de slotfase, maar stond desondanks na afloop met de kampioensschaal in zijn handen. Daarnaast werd de prijzenkast van Karsdorp al eerder aangevuld met een TOTO KNVB Beker. Mede door de vaderlandse successen werd de interesse van AS Roma aangewakkerd, dat komend seizoen in de groepsfase van de Europa League acteert. Feyenoord is nog niet zover. In de derde voorronde wacht een tweeluik met Dinamo Tbilisi, waarna wellicht een play-off volgt met als inzet een ticket voor het hoofdtoernooi.

Karsdorp kan bij een comeback in de Eredivisie wellicht ook een vervolg geven aan zijn interlandloopbaan. Zijn enige drie interlands voor Oranje kwamen in 2016 en 2017 onder toenmalig bondscoach Danny Blind. De vleugelverdediger speelde tegen Wit-Rusland, Frankrijk en Bulgarije in de kwalificatiecyclus voor het WK in 2018. De smadelijke 2-0 nederlaag tegen de Bulgaren leidde het ontslag in van Blind en bracht ook gelijk een voorlopig einde aan de interlandambities van Karsdorp. Huidige bondscoach Ronald Koeman geeft voor de rechtsbackpositie de voorkeur aan Denzel Dumfries, die met PSV door FC Basel werd uitgeschakeld in de tweede voorronde van de Champions League. Kenny Tete is ook een optie voor Koeman, al komt de voormalig Ajacied lang niet altijd aan spelen toe bij Olympique Lyon. Timothy Fosu-Mensah zit door gebrek aan speeltijd bij Manchester Uited min of meer in hetzelfde schuitje als Tete. Koeman verliet Feyenoord in 2014 voor een avontuur bij Southampton, net voordat Karsdorp zijn debuut maakte in de hoofdmacht. Een samenwerking tussen de bondscoach en de rechtsback behoort nog altijd tot de mogelijkheden, want Koeman liet nog niet zo lang geleden door Voetbal International optekenen dat ook de Nederlanders over de grens zijn volledige aandacht krijgen.