Bizar gesprek met Van Bommel over Lozano: ‘Ik moet toch wissels hebben’

PSV kwam in de seizoensouverture tegen FC Twente niet verder dan een 1-1 gelijkspel. Na afloop van de puntendeling in De Grolsch Veste werd Mark van Bommel niet voor de eerste keer aan de tand gevoeld over Hirving Lozano. De aanvaller bleef negentig minuten op de bank en liep zelfs niet eens warm. Na de verloren strijd om de Johan Cruijff Schaal had de oefenmeester al een discussie met Hans Kraay jr. over de bijrol van de Mexicaan.

In Enschede vroeg FOX Sports-verslaggever Cristian Willaert wat de reden was dat Lozano opnieuw niet in actie hoefde te komen. “Ik heb voor anderen gekozen”, startte Van Bommel droogjes het gesprek. “Waarom? Omdat ik denk dat ik met die de meeste kans maak om te winnen.” Willaert suggereerde dat Van Bommel derhalve van mening is dat anderen beter zijn dan Lozano. “Ik zeg niet dat hij niet goed was. Ik zeg dat je vandaag beter met die anderen op het veld kon staan.”

Van Bommel benadrukte dat Lozano niet met andere zaken bezig is, zoals bijvoorbeeld een transfer. “Nee, absoluut niet.” Ook op de vraag of het te maken had met zijn misbaar na de wissel tegen FC Basel, antwoordde de oefenmeester ontkennend. “Nee, je moet altijd teleurgesteld zijn. Dat moet je wel binnen de lijnen houden, maar daarom heb ik hem er niet uitgehaald.”

Willaert vroeg zich vervolgens af waarom Lozano überhaupt in de wedstrijdselectie van PSV was opgenomen, als hij toch niet zou spelen. “Ik moet toch wissels hebben”, antwoordde Van Bommel, terwijl vanuit de studio duidelijk gelach was te horen. De verslaggever wendde zich direct tot de trainer en gaf aan dat het toch niet zo gek was dat hij dat dacht. “Als ik geen wissels meeneem, kan ik ook niemand laten invallen”, hield Van Bommel vol. “Ik moet een keuze maken en ik had hem vandaag niet nodig. Puur een sportieve beslissing, ja.”