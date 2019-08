Erik ten Hag baalt: ‘Daardoor loten wij een heel sterke tegenstander’

Ajax speelt zaterdag tegen Vitesse zijn eerste Eredivisie-wedstrijd van het seizoen en drie dagen later staat in Griekenland ook het Europese duel op de agenda. De Amsterdammers, die PAOK Saloniki treffen in de voorrondes van de Champions League, zijn daarmee na PSV, FC Utrecht en AZ de derde Nederlandse club die aan het Europese avontuur begint. Trainer Erik ten Hag zag deze week tot zijn spijt hoe PSV en FC Utrecht al tegen flinke dompers opliepen.

FC Basel maakte dinsdag voortijdig een einde aan de Champions League-deelname van PSV, terwijl HSK Zrinjski Mostar ervoor zorgde dat FC Utrecht na twee wedstrijden al klaar is in Europa: “Dat is ontzettend vervelend, en slecht voor Ajax. Daardoor loten wij een heel sterke tegenstander als wij doorgaan tegen PAOK Saloniki. Er zijn tijden geweest dat de Nederlandse clubs Europees voetbal niet zo serieus namen, daar betalen we nu de prijs voor”, tekende Voetbal International vrijdag tijdens een persconferentie op uit de mond van de trainer.

Ten Hag heeft wel het idee dat zijn oude club FC Utrecht er deze zomer op vooruit is gegaan. Datzelfde geldt voor Vitesse, de tegenstander van zaterdagavond: “Wat me opvalt is dat de hele subtop sterker is geworden, in mijn ogen. Ze hebben allemaal heel grote selecties, zeker Vitesse, waarin alle posities dubbel bezet zijn. Daar ben ik blij mee.” De oefenmeester denkt dat dit tot meer onderlinge concurrentie in de Eredivisie zal leiden, waardoor ook zijn ploeg meer weerstand zal ondervinden.

“Ik verwacht een strijd om de titel tussen Ajax en PSV, maar je ziet dat ze daarachter hebben nagedacht”, gaat Ten Hag, die echter niet verwacht dat iemand anders zich in de titelstrijd zal mengen, verder. “Ik denk dat het uitdraait op een tweestrijd. Het is afwachten hoe Feyenoord eruit gaat zien. Gezien het stadion en de achterban mag je hen er misschien ook tussen verwachten, dus misschien worden het drie clubs.”