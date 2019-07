‘Cristiano Ronaldo dringt aan op deal tussen Juventus en Man United’

Cristiano Ronaldo hoopt dat Juventus slaagt in de poging om Romelu Lukaku over te nemen van Manchester United, zo weet de Daily Mail woensdag te melden. De Portugese aanvaller zou er bij de clubleiding van la Vecchia Signora op hebben aangedrongen om de deal met de Belgische aanvaller rond te maken. Paulo Dybala zou ook bij de ruildeal betrokken zijn en derhalve de omgekeerde weg bewandelen.

Volgens transferspecialist Gianluca Di Marzio van Sky Italia zijn de gesprekken tussen Manchester United en de zaakwaarnemer van Dybala dinsdagavond geopend. De Argentijnse aanvaller heeft naar verluidt een prijskaartje van honderd miljoen euro om zijn nek hangen. Juventus op zijn beurt zou circa 85 miljoen euro moeten neerleggen voor Lukaku. The Red Devils moeten in dat geval vijftien miljoen euro bijleggen om de deal compleet te maken.

Juventus nam Dybala in 2015 voor 32 miljoen euro over van Palermo. De 25-jarige aanvaller zat afgelopen seizoen geregeld op de bank, maar kwam desondanks tot dertig optredens in de Serie A. Dybala, die zich donderdag weer moet melden bij trainer Maurizio Sarri, wil naar verluidt liever in Turijn blijven, maar heeft zijn zaakwaarnemer toch toestemming gegeven om de onderhandelingen met Manchester United te openen.

Lukaku miste de oefencampagne van the Mancunians in afwachting van een transfer, hoewel blessureleed hem ook parten speelde. De aanvaller werd in de Italiaanse media regelmatig gelinkt aan Internazionale, dat echter aanhikt tegen de vraagprijs van 85 miljoen euro. Met Juventus heeft de international van België een tweede optie om zijn loopbaan buiten Engeland te vervolgen. Volgens bovengenoemde Engelse tabloid wordt Lukaku vanwege zijn kracht en zijn neusje voor de goal gezien als een ‘jonge Mario Mandzukic’.