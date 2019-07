Narsingh en Bannis smaakmakers in ruime oefenzege Feyenoord

Feyenoord heeft maandagmiddag een besloten oefenwedstrijd weten te winnen van Jong FC Utrecht. De Rotterdammers oefenden zondag al in De Kuip tegen Southampton (1-3 voor de bezoekers) en een dag later speelde een mix van reserves en talenten nog een duel met de Utrechtse beloften. Nieuwkomer Luciano Narsingh was met twee assists en een doelpunt een van de uitblinkers in de met 5-1 gewonnen wedstrijd, terwijl Naoufal Bannis twee goals voor zijn rekening nam.

Feyenoord had weinig tijd nodig om op voorsprong te komen, want binnen een kwartier was het al raak. Narsingh kon de bal nadat hij over rechts door was gebroken voorleggen en daarna was het voor Bannis een koud kunstje om het leer in het vijandelijke doel te prikken. Twee minuten later was het opnieuw raak en Narsingh nam wederom de rol van aangever op zich. De van Swansea City overgenomen aanvaller koos nu voor een hoge voorzet en Bannis maakte met het hoofd zijn tweede treffer van de middag.

De bezoekers kregen weinig tijd om zich te herstellen van deze dubbelslag, aangezien Tyrell Malacia met twintig minuten op de klok ook de 3-0 binnen mocht knallen. Emil Hansson stond vervolgens nog voor de rust aan de basis van de 4-0, toen hij op de achterlijn de bal veroverde en op de keeper schoot. Narsingh stond echter op de goede plek om de rebound binnen te werken, waardoor ook hij zijn doelpunt kreeg.

Jong FC Utrecht maakte de stand met een treffer op slag van rust nog iets draaglijker, maar slaagde er in de tweede helft niet meer in om dichterbij te komen. Vlak voor tijd werd het zelfs nog 5-1 toen Crysensio Summerville de inlopende Cheick Touré in staat stelde om voor het slotakkoord te zorgen. Feyenoord begint het Eredivisie-seizoen zondag met een thuiswedstrijd tegen Sparta Rotterdam. Voor Jong FC Utrecht is TOP Oss vrijdagmiddag de eerste tegenstander.