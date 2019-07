Van Hanegem wijst lichtpuntje aan bij Feyenoord: ‘Een heel goede speler’

Willem van Hanegem kijkt doorgaans met een kritische blik naar de prestaties van Feyenoord, die club die hij als speler en trainer diende. De voormalig oefenmeester van de Rotterdamse club kijkt altijd met speciale interesse naar de jeugdopleiding en hoopt in dat kader dat er komend seizoen enkele spelers hun doorbraak beleven in de hoofdmacht.

“Maar er zijn ook een paar bij waarvan ik denk: dat is niet het niveau van Feyenoord. Ondanks dat het niet eerlijk is om te zeggen dat het een hoger niveau moet zijn. Maar Feyenoord is op dit moment niet zo'n hoog niveau. Dan moet je je daar dan mij maar bij neerleggen en het accepteren”, verklaart Van Hanegem zondagmiddag voorafgaand aan het oefenduel van Feyenoord met Southampton tegenover RTV Rijnmond.

De trainer in ruste is wél onder de indruk van een tweetal spelers die nadrukkelijk op de deur kloppen. “Van de week zie ik een jongen invallen (Naoufal Bannis, red.) in de tweede helft. Die sprak mij wel aan. Dat is een mooie speler gewoon, dat vind ik ook van die Turk (Orkun Kökcü, red.). Dat is een heel goede speler. Ik begreep het vorig jaar niet. Als hij nu ook niet speelt, moeten we niet gaan zeiken dat Jaap Stam hem op moet stellen. Vorig jaar hebben we de kans gehad om hem een half seizoen te zien toen hij getekend had. Toen kwam hij ineens niet meer aan bod.” Het gebrek aan ervaring bij Kökcü hoeft volgens Van Hanegem geen probleem te zijn. “Misschien is het andersom, dat de trainers die ervaring missen.”

Van Hanegem hoopt dat Feyenoord in het spoor kan blijven van regerend landskampioen Ajax en PSV, de nummer twee van afgelopen seizoen. “Ook in de tijd van Koeman (voormalig trainer van Feyenoord, red.) hadden ze twee keer kampioen kunnen en moeten worden. Dat heb ik ook tegen Koeman gezegd. En dit seizoen, als je het nog kan herinneren, stonden we op de tweede helft, maar twee punten achter Ajax. Dus je zit er eigenlijk heel dichtbij. En wij verliezen dan van alle ploegen die in het rechterrijtje spelen. Dat moet je zien te voorkomen.”