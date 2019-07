Dennis Higler en Daley Blind zien ‘grensgevalletje’ compleet anders

Dennis Higler hield zaterdagavond de rode kaart op zak. De dienstdoende scheidsrechter zag in de strijd tussen Ajax en PSV om de Johan Cruijff Schaal geen reden om Jorrit Hendrix een tweede gele kaart en dus rood te geven. Hendrix kwam goed weg toen hij met hooggeheven been Daley Blind in het gezicht raakte en daarna bleef ook een overtreding op Donny van de Beek onbestraft.

“Voor mij is dat geen tweede gele kaart omdat hij Blind totaal niet aan ziet komen”, zo legde Higler bij FOX Sports het moment uit. Van opzet was geen sprake, oordeelde de arbiter. “Natuurlijk raakte hij hem vervelend, maar ik vond het meer ongelukkig.” Blind was het daar zelf niet mee eens. “Ik denk dat het wel duidelijk was dat hij wel een extra kaart verdiende”, benadrukte de verdediger in gesprek met de NOS.

“Als je iemand eerst op zijn hoofd schopt en daarna Donny raakt, kan je zeker een tweede gele kaart trekken. Het zegt genoeg dat de trainer hem wisselt in de rust. In de eerste helft hadden ze al met tien man moeten staan.” Higler erkende dat Hendrix met de sliding op Van de Beek ‘op het randje’ zat. “Hij komt hard en fel in, maar hij raakt Van de Beek helemaal niet. Daarom heb ik hem bij me geroepen en verteld dat hij op het randje zat, maar geen kaart gegeven.”

“We hebben het er in Nederland wel eens over dat we feller moeten voetballen, voor mij moet een tweede gele kaart ook overduidelijk zijn. Al snap ik de discussie wel. Een grensgevalletje.” Hendrix zelf kon na afloop niet veel met de discussie. “Het had gekund, maar het is niet gebeurd. Het liep totaal niet bij ons en dan wil je af en toe een signaal geven.”

Higler moest ook uitleggen waarom de 2-0 van Blind werd goedgekeurd, na een duel tussen Dusan Tadic en Olivier Boscagli. Laatstgenoemde ging naar de grond en de VAR vroeg Higler naar de beelden te kijken. “Tadic beweegt amper. Hij komt ervoor en maakt zich breed, de PSV'er loopt er achterop. Voor mij is het geen overtreding.”