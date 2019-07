FC Utrecht blijft gefrustreerd achter in bloedhete Galgenwaard

FC Utrecht is met een gelijkspel begonnen aan het nieuwe seizoen. De ploeg van nieuwbakken trainer John van de Brom kwam donderdagavond in de eigen Galgenwaard niet voorbij het Bosnische Zrinjski Mostar: 1-1. Utrecht was nagenoeg de gehele wedstrijd de bovenliggende partij, maar kwam uiteindelijk niet verder dan een gelijkmaker van Gyrano Kerk. De Eredivisionist zal zodoende volgende week alle zeilen moeten bijzetten om zich te plaatsen voor de derde voorronde van de Europa League.

Utrecht kocht deze zomer flink in en begon dan ook met hoge verwachtingen aan de wedstrijd voor eigen publiek. Van den Brom had basisplaatsen over voor onder anderen Adam Maher, Justin Lonwijk en Václav Cerný en zag zijn ploeg ook uitstekend beginnen aan de wedstrijd. Utrecht zette Zrinjski vanaf het eerste fluitsignaal vast op eigen helft en kreeg al snel enkele goede mogelijkheden. De grootste kans was na ruim een kwartier voetballen voor Lonwijk, maar hij schoot uit kansrijke positie wild naast.

Utrecht speelde prima, maar het ritme van de ploeg werd na een klein halfuur onderbroken door een drinkpauze, die was ingelast vanwege de enorme hitte in de Domstad. Zrinjski nam kort erna verrassend de leiding. Dejan Govedarica kapte Willem Janssen fraai uit, waarna hij doelman David Jensen verschalkte met een schuiver in de verre hoek: 0-1. Utrecht keek zo halverwege tegen een nipte achterstand aan, maar kreeg op slag van rust nog wel een enorme mogelijkheid. Lonwijk kon intikken na een voorzet van vleugelverdediger Leon Guwara, maar de jonge spits stuitte van dichtbij op Ivan Brkic.

Amper een minuut na de theepauze wierp Brkic zich opnieuw op als sta-in-de-weg voor Utrecht, ditmaal door te redden op een poging van Sander van de Streek. Uit de hoekschop die volgde ving Brkic een kopbal van Lonwijk. Utrecht voerde de druk steeds verder op en kreeg na precies een uur voetballen eindelijk loon naar werken. Een voorzet van Cerný werd onvoldoende weggewerkt door de verdediging van de bezoekers, waarna Kerk de bal op heerlijke wijze tegen de touwen volleerde: 1-1.

Het betekende de laatste actie voor Cerný, want de Tsjechische linksbuiten werd direct afgelost door Patrick Joosten. Kort voor de gelijkmaker was Nick Venema binnen de lijnen gebracht voor Lonwijk. Utrecht wenste direct door te pakken en kreeg in het laatste halfuur meerdere uitstekende mogelijkheden om de overwinning alsnog veilig te stellen. Zo kopte Janssen over, scheerde een schot van Joosten rakelings naast en wist Brkic een afstandsknal van Simon Gustafson maar ternauwernood te pakken. De grootste kans was in de absolute slotfase nog voor Venema, die de bal op een presenteerblaadje kreeg van Sean Klaiber maar uiteindelijk van dichtbij naast schoot.