Utrecht beducht voor ‘theater’: ‘‘Intimidatie’, was een kopje in de bespreking’

Voor FC Utrecht wacht donderdagavond de heenwedstrijd van de tweede voorronde van de Europa League tegen Zrinjski Mostar. Trainer John van den Brom is op zijn hoede voor de Bosnische opponent. In gesprek met De Telegraaf vertelt de oefenmeester dat de Domstedelingen zich specifiek hebben voorbereid op ‘het mogelijke theater van de Balkan-boys van Mostar’.

“Het is een fysiek sterke ploeg, die heel gegroepeerd, compact inzakt en we moeten oppassen voor de counter. ‘Intimidatie’, was een kopje in de bespreking die we dinsdag al hebben gehad. Met videobeelden erbij hebben we laten zien wat onze spelers kunnen verwachten. Ze proberen je uit de tent te lokken en reageer je daarop, dan heb je wat je juist niet wilt”, zo weet Van den Brom. Zrinjski eindigde vorig seizoen als tweede in de Bosnische Premijer Liga, vijf punten achter kampioen FK Sarajevo.

Zrinjski begon afgelopen zondag de competitie met een 1-0 nederlaag tegen regerend kampioen FK Sarajevo. De Bosnische club rekende in de eerste voorronde van de Europa League al af met Akademija Pandev uit Noord-Macedonië. Voor FC Utrecht is de ontmoeting met Zrinjski echter de eerste officiële wedstrijd van het seizoen en die wordt ook nog eens gespeeld in tropische omstandigheden. “De medische staf is al sinds dinsdag bezig om de spelers goed voor te bereiden.”

“Ze moeten – en daar hoef je niet voor te hebben gestudeerd – veel drinken en uit de zon blijven. Dat zijn in de aanloop heel belangrijke dingen”, zegt Van den Brom over de omstandigheden. In gesprek met het Algemeen Dagblad ontvouwt hij zijn speelplan. “We kunnen donderdagavond direct de toon zetten, maar we gaan niet alleen maar aanvallen. Geen treffer incasseren is ook belangrijk.”