FC Utrecht wacht ‘pittig’ tweeluik met club die loopbaan Luka Modric lanceerde

Het is alweer acht jaar geleden dat FC Utrecht na een legendarisch tweeluik met de Schotse topclub Celtic de groepsfase van de Europa League wist te bereiken. Grootmachten Napoli en Liverpool kwamen daarna op bezoek in de Galgenwaard en Steaua Boekarest bleek de enige ploeg die dat seizoen een poulewedstrijd van de Domstedelingen, die uiteindelijk met vijf gelijke spelen en een nederlaag op de laatste plaats eindigden, kon winnen. In de jaren daarna volgden in de voorrondes van het tweede Europese bekertoernooi een blamage tegen het Luxemburgse Differdange en, twee jaar geleden, een heldhaftige poging die uiteindelijk net strandde tegen het Russische Zenit Sint-Petersburg. Dit seizoen is HSK Zrinjski Mostar de eerste horde op weg naar de groepsfase en FC Utrecht treedt donderdagavond in eigen huis voor de eerste keer aan tegen de Bosnische opponent.

Door Robin Bruggeman

Zrinsjki zal een ander FC Utrecht tegenkomen dan de ploeg die twee maanden geleden ten koste van Vitesse een ticket voor Europees voetbal in de wacht sleepte. Trainer John van den Brom nam het stokje over van de ervaren Dick Advocaat en in het kielzog van de Kleine Generaal vertrokken in de afgelopen weken ook Nicolas Gavory, Lukas Görtler, Nick Marsman, Dario Dumic, Cyriel Dessers, Michiel Kramer en de huurlingen Riechedly Bazoer, Timo Letschert en Oussame Tannane uit Utrecht. Directeur voetbalzaken Jordy Zuidam zat echter niet stil en hij sloeg een aantal flinke slagen op de transfermarkt. De sportbestuurder hengelde Justin Lonwijk transfervrij binnen uit de jeugdopleiding van PSV en verwelkomde met Adam Maher, Adrián Dalmau en Václav Cerny drie gerichte versterkingen die FC Utrecht bewust verkozen boven andere geïnteresseerde partijen.

Maher werkte vorig seizoen al met Van den Brom samen in Alkmaar en hoewel AZ de spelmaker graag binnenboord had gehouden, gaf de vijfvoudig international van het Nederlands elftal er de voorkeur aan om zijn loopbaan voort te zetten bij medesubtopper FC Utrecht. De middenvelder moet samen met Cerny, ooit een van de grootste talenten in de jeugdopleiding van Ajax, maar in de afgelopen seizoenen niet in staat om het laatste stapje richting de hoofdmacht te zetten, de aanvoer voor Dalmau gaan verzorgen. De 25-jarige spits werd vorig jaar door Heracles Almelo opgepikt uit het tweede elftal van Villarreal en produceerde maar liefst negentien doelpunten in zijn eerste seizoen in de Eredivisie.

FC Utrecht versterkte zich deze zomer met onder meer Adam Maher.

Zuidam lijkt er zodoende in geslaagd om zijn selectie ruimschoots voordat FC Utrecht zijn eerste wedstrijd moet spelen op orde te hebben: “Ik ben hartstikke tevreden en ik kijk met trots naar de selectie”, vertelde hij onlangs in gesprek met FOX Sports. “Voorlopig blijft de selectie zoals hij nu is, maar je weet nooit wat er kan gebeuren. We moeten altijd scherp blijven en altijd ons huiswerk blijven doen zodat we klaar zijn om te schakelen als er wel wat gebeurt. Voorlopig ga ik alleen bij de Albert Heijn of de Jumbo shoppen”, sloot hij af met een glimlach.

Recordkampioen

In Zrinsjki treft FC Utrecht een tegenstander die ook met de nodige mutaties in de selectie te maken heeft gekregen. Topscorer Nemanja Bilbija vertrok in januari al naar het Koreaanse Gangwon FC en met de naar het Griekse Larisa overgestapte Milos Filipovic vertrok er begin deze maand een speler die in het afgelopen seizoen goed was voor acht doelpunten en zeven assists in de Bosnische Premijer Liga. Daartegenover staat wel de komst van linksbuiten Miljan Govedarica, terwijl met spits Irfan Hadzic een speler met een verleden in Nederland binnen werd gehengeld. De 26-jarige spits maakte tussen begin 2012 en begin 2013 deel uit van de gedeelde jeugdopleiding van Vitesse en AGOVV en stond in de jaren daarna onder contract bij clubs als Royal Antwerp, het Slowaakse Zlate Moravce en het Sloveense NK Celje.

Samen met de van Lokeren overgenomen Mario Ticinovic en andere nieuwkomers als Ivan Lendric en Damir Zlomislic moeten zij de droom van Zrinjski om in de groepsfase van een Europees toernooi te kunnen spelen uit laten komen. De club uit Mostar is met zes landstitels de recordkampioen van Bosnië en Herzegovina en maakt doorgaans met de uit Sarajevo afkomstige clubs FK Sarajevo en FK Zeljeznicar de dienst uit in de Bosnische hoogste afdeling. Zrinjski, de nummer twee van vorig seizoen, is de afgelopen seizoenen gepokt en gemazeld in het Europese voorrondevoetbal, al wist de club nog ooit door te stoten tot een hoofdtoernooi. Vorig seizoen werd er nog wel afgerekend met Spartak Trnava en Valletta in de eerste kwalificatierondes van de Europa League, maar bleek het Bulgaarse Ludogorets Razgrad over twee wedstrijden net een maatje te groot.

Luka Modric

Zrinjski kende deze zomer ook een succesvol begin van de Europese campagne door met twee keer een 3-0 overwinning af te rekenen met het Macedonische Akademija Pandev, de proftak van een door Genoa-aanvaller Goran Pandev opgezette jeugdacademie. De historie van Zrinjski zelf zal overigens ook voor altijd verbonden zijn aan die van een voetballer van naam. Vanwege de ligging van Mostar in de buurt van de Kroatische grens en de aanwezigheid van een grote Kroatische bevolkingsgroep is de geschiedenis van de club nauw verbonden geweest met die van het westelijke buurland. Zo kon het dat de latere Ballon d’Or-winnaar Luka Modric in de zomer van 2003 door Dinamo Zagreb werd uitgeleend aan Zrinjski om de nodige hardheid en ervaring op te doen.

Een jonge Luka Modric maakte vijftien jaar geleden veel indruk in het shirt van Zrinjski.

De huidige speler van Real Madrid werd in die tijd al gezien als een groot talent, maar vanwege zijn frêle gestel waren er toch twijfels of hij wel geschikt zou zijn voor een loopbaan als profvoetballer. Als proef op de som stuurde Dinamo hem naar de keiharde Bosnische Liga, die in die tijd werd gezien als een van de meest fysieke en ruwe competities van Europa, waar de clubs werden gesteund door intimiderende ultra-groeperingen die zich tegen alles richtten wat hen niet aanstond. Modric toonde in zijn jaar in de Bosnische competitie echter aan niet alleen aan dat hij over veel talent beschikte, maar ook dat hij mentaal sterk in zijn schoenen stond. De destijds net achttienjarige Modric speelde zijn tegenstanders regelmatig zoek en werd aan het einde van zijn enige seizoen in Bosnië uitgeroepen tot Speler van het Jaar.

Zestien jaar later wordt Modric gezien als een van de beste middenvelders van zijn generatie en zal hij waarschijnlijk niet al te vaak meer terugdenken aan het seizoen dat hij in Mostar spendeerde. Zijn oude club is na al die jaren nog steeds een fysiek sterke tegenstander en Van den Brom gaat uit van ‘pittig’ tweeluik, waarvan de return volgende week donderdag wordt gespeeld in Bosnië: “Het is een tegenstander die we beslist niet moeten onderschatten. Ze hebben een team dat compact kan spelen, maar zeker ook voetballend vermogen heeft”, vertelde hij onlangs in gesprek met het Algemeen Dagblad. De nieuwe trainer hoopt zijn periode in de Domstad echter op positieve wijze te kunnen beginnen door kwalificatie voor de groepsfase af te kunnen dwingen: “Dat lijkt me logisch natuurlijk. Als je ergens aan meedoet, wil je het hoogste bereiken. We zijn goed bezig met FC Utrecht, hebben een prima selectie. Dus we hebben zeker geloof in onze kansen. We hebben er zin in.”