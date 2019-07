Ronald de Boer heeft ‘geen problemen’ met Derksen: ‘Maar dit vond ik triest'

Ronald de Boer vormde het afgelopen seizoen bij de Champions League-wedstrijden op Veronica een analistenduo met Johan Derksen, maar van een gelukkig huwelijk was geen sprake. De oud-voetballer van Ajax en Barcelona gaat op Radio 1 voor het eerst dieper in op de samenwerking met Derksen, die komend seizoen overigens geen vervolg krijgt.

"Johan Derksen vindt mij te serieus", zegt De Boer in het radioprogramma Onze man in Deventer van Özcan Akyol. "Of ik geen mening over hem heb? Jawel. Ik vind een livewedstrijd iets heel anders dan op maandag of vrijdag analyseren wat er gebeurd is, of misschien komen gaat. In mijn ogen moet je een kwart- of halve finale van de Champions League serieus aanpakken. Er mag iets van luchtigheid in, maar het moet wel serieus zijn."

De Boer noemt een voorbeeld van een uitspraak van Derksen waar hij zich niet in kon vinden. "Wat ik triest vond, dat heb ik toen ook gezegd, is dat hij bij de halve finalewedstrijd van Ajax over iets begon van Edwin van der Sar van vijf jaar geleden. Toen dacht ik: wat wil je nu eigenlijk zeggen, over iets dat vijf jaar geleden is gebeurd? Ajax heeft de halve finale gehaald, wat uniek is, en hij begon hierover. Dat vond ik heel zwak van hem. Maar ik heb verder helemaal geen problemen met Johan."

In de uitzendingen zelf liet De Boer zijn ongenoegen over Derksen niet blijken. "Ik heb het er met mijn management over gehad, eerlijk gezegd. Ik had weleens in de uitzending willen zeggen: 'Nou, je hebt het weer overleefd, twee uurtjes met me.' Maar mijn management zei: 'Gewoon niet doen, laat zitten.' Nou, prima."