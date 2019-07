‘Keuze van Neymar staat vast; Paris Saint-Germain voelt zich verraden'

De keuze van Neymar staat vast: hij wil deze zomer hoe dan ook terugkeren bij Barcelona. Sport schrijft zaterdagochtend dat ook Manchester United en Real Madrid in de markt zijn voor de 27-jarige aanvaller, maar dat per se naar de Catalanen wenst te vertrekken. De onderhandelingen tussen Barcelona en Paris Saint-Germain beloven echter niet al te gemakkelijk te worden.

In de tot dusver gevoerde gesprekken zitten de entourage van Neymar en Barcelona op één lijn. De belangrijkste voorwaarde is dat de Braziliaanse aanvaller een terugkeer naar Barça als de enige optie beschouwt. De kampioen van Spanje ziet het niet zitten om weer in een strijd op de transfermarkt terecht te komen. PSG ziet het daarentegen totaal niet zitten om met de Catalanen aan de onderhandelingstafel plaats te nemen. In een eerder stadium weigerden les Parisiens met de Spaanse club om de tafel te gaan om te praten over Thiago Silva, Marquinhos, Marco Verratti en Adrien Rabiot.

Bij PSG overheerst teleurstelling over de keuze van Neymar om te vertrekken en Nasser Al-Khelaifi zou zich verraden voelen. De voorzitter van PSG zou de Braziliaan zelfs als wraak een seizoen in Parijs willen houden, ook al zou dat tot onrust in de kleedkamer zorgen. Ondanks dat Neymar een weinig succesvolle periode in Parijs achter de rug heeft, bestaat er nog voldoende belangstelling. Ook Real Madrid en Manchester United zijn voor hem in de markt, maar de keuze van Neymar staat vast. Hij weet dat een overstap naar Real Madrid een toekomstige terugkeer naar Barcelona onmogelijk maakt, terwijl Manchester United geen Champions League speelt.

Neymar wil weer naast Messi spelen en ‘deel uitmaken van een groot project op basis van historie in plaats van oliegeld’, zo stelt Sport. PSG verlangt voorlopig echter een bedrag van 300 tot 350 miljoen euro voor de Braziliaanse aanvaller en wil dat Barcelona voor 31 juli aan die eisen voldoet. Een bod van minder dan veertig miljoen euro plus Philippe Coutinho en Ivan Rakitic is volgens L’Équipe door les Parisiens direct naar de prullenbak verwezen.