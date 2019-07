Ajax-doelwit ‘klaar’ voor stap: ‘Maar er is nog geen bod binnengekomen’

Ajax neemt een dezer dagen afscheid van Matthijs de Ligt en de club lijkt met Edson Álvarez de opvolger van de aanvoerder al op de korrel te hebben. De Amsterdammers zijn naar verluidt bereid om ruim vijftien miljoen euro te betalen voor de verdediger van Club América, terwijl Álvarez zelf al akkoord zou zijn met een salarisvoorstel vanuit Nederland.

Santiago Baños, de voorzitter van Club América, laat in gesprek met ESPN weten dat er inderdaad wat speelt, al is de transfer van de 21-jarige stopper nog geen afgeronde zaak: “Er is nog geen officieel bod binnengekomen, maar er zijn wel serieuze toenaderingen geweest. We hopen dat de zaken in de aankomende week geformaliseerd kunnen worden”, legt de preses uit.

“Het is echter een leugen dat hij al getekend heeft. We zijn natuurlijk blij voor hem, we wisten dat deze kans zich vroeg of laat voor zou doen. Als het allemaal afgerond is kunnen we hem alleen maar alle geluk wensen.” Baños denkt dat zijn pupil toe is aan een nieuwe uitdaging: “Hij is er klaar voor, hij is goed in vorm. Ik heb hem op emotioneel en ook op sportief gebied volwassen zien worden.”

“Ik denk dat er zich geen problemen voor zullen doen als hij vertrekt, waar hij ook heen gaat. Ik denk niet dat het hem moeite zal kosten om zich aan te passen, of dat nou in Nederland is of bij een andere club in Europa. Hij zit goed in zijn vel. We wisten al dat de kans aanwezig was dat hij zou vertrekken.”