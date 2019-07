‘Nerveus Juventus vreest poging van Barça inzake Matthijs de Ligt’

Barcelona koestert nog een sprankje hoop door de moeizame onderhandelingen tussen Ajax en Juventus inzake Matthijs de Ligt, meldt Sport vrijdag. De Italiaanse grootmacht had zich met een bod van 55 miljoen plus 10 miljoen bonussen gemeld in Amsterdam, maar Ajax vindt dit bedrag veel te laag. Juventus zou nerveuzer zijn geworden door de strubbelingen met Ajax.

Juventus heeft zich deze week gemeld in de Johan Cruijff ArenA met een beduidend lager bod dan Ajax als prijs in gedachte had voor De Ligt. Ajax verlangt naar verluidt ongeveer 75 miljoen euro voor de stopper, een som waar Juventus vooralsnog niet aan wil voldoen. Ajax zou absoluut niet gecharmeerd zijn van het 'lage' bod van Juventus.

Ajax zou ook balen dat Juventus reeds een akkoord heeft met De Ligt en zich nu pas bij de Amsterdammers meldt. Juventus heeft momenteel een lichte vrees dat Barcelona of Paris Saint-Germain er met De Ligt vandoor gaat. De topclub uit Turijn voelt zich echter wel gesterkt door het persoonlijk akkoord met de verdediger, zo klinkt het.

Juventus wilde de deal afronden voordat De Ligt zich maandag gaat melden bij Ajax, maar de grootmacht lijkt hierin dus te gaan falen. Barcelona houdt de situatie omtrent de negentienjarige De Ligt goed in de zaken, net als PSG, zo luidt de berichtgeving. De Catalaanse topclub is echter niet van plan om de contractaanbieding voor De Ligt te veranderen.