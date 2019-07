‘Ontevreden Valencia verrast PSV inzake Toni Lato met nieuwe eisen’

Het is afwachten of Toni Lato daadwerkelijk naar PSV verkast, zo meldt Mundo Deportivo. Diverse Spaanse en Nederlandse media hadden gemeld dat de overgang van de linksback van Valencia naar PSV bijna in kannen en kruiken was, maar de Spaanse krant stelt woensdag dat de Spaanse club toch niet akkoord gaat met de voorwaarden.

Lato was op weg naar Eindhoven voor een bedrag van minimaal vijf miljoen euro. Bij de deal zou een terugkoopoptie worden afgesproken, waarbij Valencia in de zomer van 2021 de mogelijkheid kreeg om de verdediger terug te halen. Volgens Mundo Deportivo heeft Valencia zich nu bedacht. Op het laatste moment stelt de Spaanse subtopper andere eisen.

Valencia wil nu andere voorwaarden afspreken met PSV, zo klinkt het. De Spaanse club wil gunstigere terugkoopvoorwaarden, zo luidt het bericht. Volgens de krant valt het nog te bezien of de Eindhovenaren nu nog werk maken van Lato. PSV is verrast door de koerswijziging van Valencia, maar zou nog altijd belangstelling hebben voor de back.

Lato werd opgeleid bij Valencia en staat daar tot medio 2021 onder contract. Hij mag zich Spaans jeugdinternational noemen en moet in Eindhoven de opvolger worden van Angeliño. Laatstgenoemde vleugelverdediger is op weg naar Manchester City, dat de terugkoopoptie gaat lichten. Na Robbin Ruiter, Ibrahim Afellay en Bruma moet Lato de vierde aanwinst van PSV deze zomer worden.