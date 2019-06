‘Guardiola wil gedroomde opvolger David Silva weghalen uit Bernabéu’

Manchester City bereidt zich langzaam voor op een leven zonder David Silva. De Spaanse spelmaker maakte woensdag bekend zijn laatste seizoen in het Etihad Stadium in te gaan en the Citizens krijgen dus even de tijd om naar een opvolger te zoeken. Josep Guardiola zou echter de ideale kandidaat al op het oog hebben, aangezien Marca weet te melden dat de Spaanse oefenmeester werk wil maken van de komst van landgenoot Isco.

Isco werd in het verleden al vaker in verband gebracht met een transfer naar de Engelse landskampioen. De situatie lijkt er voor City deze zomer echter wat gunstiger uit te zien, daar Real Madrid na ruim driehonderd miljoen euro aan transferuitgaven ook spelers moet gaan verkopen om verdere transfers te kunnen bekostigen en aan de Financial Fair Play-reglementen te voldoen.

Isco is onder Zinédine Zidane niet verzekerd van een basisplaats en hoewel de Fransman de middenvelder er het liefst bij wil houden, zou de club de trainer hebben laten weten dat serieuze aanbiedingen bestudeerd zullen worden. Voorzitter Florentino Pérez heeft naar verluidt een bedrag van om en nabij de tachtig miljoen euro in gedachten voor de 27-jarige spelmaker.

De speler zelf zou naar verluidt het liefst in Madrid blijven, maar begrijpt met het oog op het EK van volgend jaar ook dat het mogelijk beter is om ergens naartoe te gaan waar hij meer aan spelen toe komt. Voor Guardiola vormt het in ieder geval geen probleem om Isco en Silva volgend seizoen samen op te stellen als hij de beschikking krijg over de twee middenvelders.

Manchester City gaf deze transferzomer vooralsnog alleen acht miljoen euro uit om doelman Zack Steffen weg te halen bij het Amerikaanse Columbus Crew. De verwachting is dat de club in de jacht op titelprolongatie en winst van de Champions League echter nog wel flink de portemonnee gaat trekken. Atlético Madrid-controleur Rodri lijkt voor zeventig miljoen eveneens op weg naar Manchester.