Cristiano Ronaldo roemt eigen prestaties: ‘Ik wil al mijn fans bedanken’

Cristiano Ronaldo heeft naar eigen zeggen ‘een onvergetelijk seizoen’ achter de rug. De aanvaller van Juventus en het nationale elftal van Portugal laat vrijdagavond via zijn account op Instagram weten dat hij bijzonder tevreden is over de voorbije voetbaljaargang en datgene wat hij tot dusver in het kalenderjaar heeft gepresteerd.

“Wat een onvergetelijk seizoen!”, begint Ronaldo. “Nieuwe ervaringen, gigantische club, geweldige stad, gebroken records en drie prijzen erbij! Ik wil alle fans van Juventus bedanken voor de prachtige manier waarop ik in Italië ben verwelkomd. Jullie zijn een belangrijk onderdeel van onze overwinningen.”

“Ik wil al mijn fans over heel de wereld bedanken en vooral de mensen in Portugal die ons geholpen hebben om een historische prestatie met Portugal neer te zetten”, doelt Ronaldo op de recente verovering van de Nations League, ten koste van Nederland (1-0). “Jullie hebben altijd een speciale plek in mijn hart.”

Ronaldo geeft aan dat hij ‘geweldige momenten’ en ‘recordbrekende prestaties’ nooit vergeet, om vervolgens al zijn prestaties in 2019 op te sommen. “De winnende goal in de Italiaanse Super Cup, de winst van de Serie A, de titel van Beste Speler en 21 doelpunten. De winst van de Nations League en een hattrick.”

“Eerste voetballer met 100 zeges en 125 goals in de Champions League, eerste voetballer met minimaal tien UEFA-titels, eerste voetballer die op alle landtoernooien (WK, EK, Confederations Cup en Nations League) heeft gescoord en eerste voetballer die in tien opeenvolgende landentoernooien tussen 2004 en 2019 heeft gescoord.” Ronaldo sluit af met de volgende boodschap: “Tot gauw! Samen zullen we vechten voor nieuwe veroveringen. Ik reken op jullie.”