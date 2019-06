Overmars keert na twee jaar terug in Medellin voor ‘nieuwe Davinson Sánchez’

Daniel Cruz was een jaar of twintig geleden de allereerste Colombiaan die de kleuren van Ajax verdedigde. De middenvelder werd in 1998 door de Amsterdammers opgepikt bij América de Cali, waarna hij twee jaar in de jeugd doorbracht en in september 2000 zijn officiële debuut maakte in de Eredivisie. Met uiteindelijk veertien optredens in de hoofdmacht zal Cruz op weinig Ajax-fans een blijvende indruk hebben gemaakt, maar dat was niet het geval bij zijn opvolger. Davinson Sánchez trad negentien jaar later als tweede speler uit het Zuid-Amerikaanse land in de voetsporen van Cruz en met de komst van Mateo Cassierra en Luis Manuel Orejuela was er zelfs even sprake van een heuse ‘Colombiaanse connectie’ in de Johan Cruijff ArenA.

Door Robin Bruggeman

Sánchez werd met zijn aankoopsom van vijf miljoen euro en zijn vertrek een jaar later voor veertig miljoen naar Tottenham Hotspur een van de meest lucratieve aankopen uit de clubgeschiedenis van Ajax. Datzelfde kan echter niet gezegd worden over landgenoten Cassierra en Orejuela, die inmiddels op huurbasis via de achterdeur zijn verdwenen naar respectievelijk het Argentijnse Racing Club en het Braziliaanse Cruzeiro. Momenteel speelt er geen enkele Colombiaan meer voor Ajax, maar hier zou in de komende weken weleens verandering in kunnen komen. De club van trainer Erik ten Hag wordt in de Colombiaanse pers namelijk nadrukkelijk in verband gebracht met de komst van Carlos Cuesta, een twintigjarige centrale verdediger van Atlético Nacional.

Cuesta is momenteel speler van de oude werkgever van Sánchez en dat is een van de redenen dat de captain van Colombia Onder-20 in eigen land al ‘de nieuwe Davinson Sánchez’ wordt genoemd. De wieg van de jonge stopper stond twintig jaar geleden in Medellin, maar op driejarige leeftijd verhuisde Cuesta naar Condota om bij zijn oma te gaan wonen. Toen hij zeven jaar later terugkeerde naar zijn geboortestad duurde het niet lang voordat Atlético op de stoep stond en nog eens zeven jaar later kreeg de verdediger door het vertrek van Sánchez naar Ajax opeens de kans in de hoofdmacht van los Verdolagas. Cuesta trad voor het eerst echt in de schijnwerpers toen hij op zeventienjarige leeftijd in de Copa Sudamericana tegen het Braziliaanse Coritiba in moest vallen als rechtsback en na een rode kaart voor zijn ploeg ook centraal achterin te hulp moest schieten.

Cuesta heeft op jonge leeftijd al 56 wedstrijden in de hoofdmacht van Atlético Nacional op zijn naam staan.

Illustere voorgangers

De piepjonge Cuesta liet zich hier echter niet door van de wijs brengen en speelde een puike wedstrijd in de Zuid-Amerikaanse variant van de Europa League, waarna hij zich opwerkte tot min of meer vaste basisspeler bij de recordkampioen van Colombia. Inmiddels staat de teller voor het talent op 56 wedstrijden in de hoofdmacht, waarvan 49 als basisspeler, en in Medellin wordt hij inmiddels al vergeleken met Sánchez en Óscar Murillo, die voor de doorbraak van de huidige verdediger van Tottenham Hotspur jarenlang centraal achterin stond bij Atlético: “Het is mooi dat de fans mij in een adem met dat soort spelers noemen. Ik houd er niet van om met anderen vergeleken te worden, maar ik lijk wel op hen. We hebben allemaal een ander verhaal, maar ik weet dat ik op het juiste pad zit”, vertelde hij begin dit jaar aan El Espectador.

Naast zijn rol als opvolger van Sánchez heeft hij ook qua spel wel wat weg van zijn landgenoot, die echter fysiek wat imposanter voor de dag komt en een handvol centimeters groter is dan de een meter tachtig lange Cuesta. De jongeling weet zijn gebrek aan lengte vooralsnog echter goed te compenseren met zijn timing, inzicht en loopacties en kan zich qua intercepties en tackles eveneens meten met Sánchez. De centrale verdediger is daarnaast door zijn snelheid in staat om ook op de backposities te spelen, wat zijn trainers bij Atlético in de afgelopen jaren enkele keren uit de brand heeft geholpen: “Het is duidelijk dat mijn beste positie centraal achterin ligt, maar soms moet je een handje helpen als er spelers geblesseerd zijn of als er wat anders aan de hand is. Ik heb er geen problemen mee om aan de rechter- of linkerkant te spelen. Het is dan zaak om goed te spelen, zodat de coach vertrouwen in je krijgt. Ik ben blij dat ik op een positie heb gespeeld waarvan veel mensen dachten dat ik het niet zou kunnen en ik ben blij omdat ik dat goed heb gedaan”, vertelde hij eerder dit jaar aan El Colombiano.

Oekraïne maakte vrijdag een einde aan het avontuur van Colombia Onder-20 op het jeugd-WK in Polen.

Ajax, Everton of Santos?

Cuesta geldt daarnaast als een geboren leider en de verdediger droeg tijdens het merendeel van zijn 21 interlands voor Colombia Onder-20 de aanvoerdersband. Twee jaar geleden was hij er met een doelpunt tegen Chili in de 93e minuut op het Campeonato Sudamericano Sub-20 Juventud de América (het Zuid-Amerikaanse landentoernooi voor Onder-20-ploegen) bovendien persoonlijk verantwoordelijk voor dat Colombia uitzicht hield op deelname aan het in de afgelopen weken in Polen georganiseerde jeugd-WK en ook op dat toernooi maakte Cuesta een goede indruk. De verdediger maakte tijdens alle vijf wedstrijden die zijn ploeg speelde de negentig minuten vol en nam in de achtste finales tegen Nieuw-Zeeland zelfs de beslissende strafschop voor zijn rekening. Vrijdag kwam er in de kwartfinales door toedoen van Oekraïne echter een einde aan het avontuur van los Cafeteros op het toernooi en de focus van Cuesta en zijn entourage kan nu op de toekomst.

Het talent zelf heeft naar verluidt zijn zinnen gezet op een verhuizing naar Europa en Ajax lijkt momenteel de beste papieren voor zijn komst in handen te hebben. De Amsterdammers hadden Cuesta twee jaar geleden ook al op de korrel toen Sánchez naar Londen verkaste, maar van een transfer kwam het destijds niet. Nu Matthijs de Ligt Ajax echter lijkt te gaan verlaten is de club naar verluidt opnieuw in Medellin terechtgekomen en directeur voetbalzaken Marc Overmars zou inmiddels al een akkoord hebben bereikt met Atlético over een transfersom van zes miljoen euro, exclusief eventuele bonussen of een doorverkooppercentage. Als Cuesta inderdaad volgend seizoen in de Johan Cruijff ArenA speelt, is de kampioen van Nederland erin geslaagd om twee concurrenten van naam af te troeven. Het Everton van director of football Marcel Brands is volgens de berichtgeving ook in de markt voor de Colombiaan, terwijl de Braziliaanse grootmacht Santos eveneens geïnteresseerd is. De voormalige werkgever van onder meer Pelé en Neymar zou zelfs bereid zijn de door Atlético begeerde Jonathan Copete in de tegenovergestelde richting te sturen om een deal mogelijk te maken.