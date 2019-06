‘Vraagprijs van 50 miljoen euro houdt vertrek bij PSV voorlopig tegen’

Napoli blijft hoop houden op de zomerse komst van Hirving Lozano. De Italiaanse grootmacht heeft een persoonlijk principeakkoord bereikt met de Mexicaanse aanvaller, maar de vraagprijs van PSV houdt een transfer voorlopig tegen, zo meldt de lokale krant Cronache di Napoli dit weekeinde. PSV mikt naar verluidt op een transfersom van vijftig miljoen euro.

Napoli-trainer Carlo Ancelotti is al enige tijd een fervent bewonderaar van Lozano en hoopt de 23-jarige vleugelaanvaller zo snel mogelijk te kunnen verwelkomen. Lozano ziet een overstap naar het Stadio San Paolo zelf naar verluidt ook wel zitten en kan bij i Partenopei een lucratief, vijfjarig contract ondertekenen, met een honorarium van 2,7 miljoen euro per seizoen, exclusief bonussen.

Een akkoord tussen PSV en Napoli over de te betalen transfersom houdt een transfer voorlopig echter tegen. De vraagprijs van de Eindhovense club van vijftig miljoen euro is Napoli voorlopig te gortig. De Italianen hopen dat Lozano's zaakwaarnemer Mino Raiola een bemiddelende rol kan spelen bij de onderhandelingen met PSV, zo klinkt het.

Het contract van Lozano bij PSV loopt op dit moment nog door tot de zomer van 2023. De Mexicaans international werd twee jaar geleden voor ongeveer acht miljoen euro opgepikt bij Pachuca en groeide vervolgens vrijwel onmiddellijk uit tot een publiekslieveling in het Philips Stadion. Het afgelopen seizoen was Lozano in 40 officiële wedstrijden voor PSV goed voor 21 doelpunten en 9 assists.