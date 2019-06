Dries Mertens: ‘Hij moet nu de allerbeste ter wereld worden’

Vrijdagavond maakte Real Madrid wereldkundig dat Eden Hazard overkomt van Chelsea. De Belgische aanvaller kost naar verluidt minimaal honderd miljoen euro en zal tot medio 2024 tekenen bij de Koninklijke. Thibaut Courtois, die vorig jaar Londen inruilde voor Madrid, verwacht dat zijn landgenoot veel indruk gaat maken bij de Spaanse grootmacht.

“Het is erg mooi dat we nu ook in clubverband weer bij elkaar spelen. Hij is mijn vriend”, zegt de doelman na het gewonnen EK-kwalificatieduel met Kazachstan (3-0), geciteerd door onder meer Goal. “Voor Real wordt het fantastisch. Ik denk dat Hazard het verschil gaat maken. Ik hoop dat we volgend seizoen veel prijzen kunnen pakken.”

Dries Mertens is ook blij voor zijn 28-jarige teamgenoot bij de Rode Duivels. “Ik ben erg blij voor hem, het is een mooie stap vooruit”, aldus de aanvaller van Napoli over de veelbesproken overstap van Hazard. “Hij is al een van de beste spelers ter wereld. Nu moet hij zijn slag slaan, de mogelijkheden benutten en de allerbeste ter wereld worden.”

Hazard is na Luka Jovic, Éder Militão en Rodrygo de vierde speler die zich deze zomer gaat aansluiten bij Real. De andere drie spelers hebben circa 60, 50 en 45 miljoen euro gekost. De topclub uit Madrid wordt daarnaast in verband gebracht met verschillende spelers, zoals Ferland Mendy (Olympique Lyon), Paul Pogba (Manchester United) en Christian Eriksen (Tottenham Hotspur).