Sergio Ramos dendert door en geeft startschot van ruime zege Spanje

Spanje heeft vrijdagavond goede zaken gedaan in Groep F van de EK-kwalificatie. Robert Moreno, die in de dug-out bondscoach Luis Enrique verving, zag dat zijn ploeg tegen de Faeröer Eilanden al in de eerste helft uitliep naar een riante 1-3 voorsprong en na de thee kwam de zege niet meer in gevaar: 1-4. Door de overwinning gaat Spanje met drie zeges uit drie duels aan kop in Groep F, met twee punten voorsprong op Zweden, dat vrijdagavond met 3-0 won van Malta.

Luis Enrique ontbrak wederom wegens privéomstandigheden bij Spanje, waardoor Moreno de leiding had. De assistent zag dat zijn ploeg overduidelijk de betere partij was tegen de nummer laatst van de poule. De Zuid-Europeanen hadden niets te duchten van de thuisploeg en na zes minuten spelen was het al raak. Sergio Ramos was alert bij een corner, werd niet aangepakt door een tegenstander en kon gemakkelijk de openingstreffer tegen de touwen koppen: 0-1. Het betekende alweer de zesde goal voor de verdediger in zijn laatste zeven wedstrijden voor Spanje.

Na een halfuur maakte Navas de volgende treffer namens Spanje door een mooie uitgespeelde aanval te bekronen: 0-2. De Faeröer Eilanden liet het thuispubliek echter ook juichen, want na een halfuur spelen kopte Klaemint Olsen raak bij een corner: 1-2. Nog voor de rust zette Spanje de marge weer op twee doelpunten dankzij een eigen goal van Teitur Gestsson: 1-3.

In de tweede helft speelde Spanje het duel professioneel uit. De thuisploeg kon geen vuist maken tegen het veel sterkere bezoek. De Spanjaarden kwamen twintig minuten voor tijd ook nog op 1-4 via José Gaya. Spanje blijft aan kop in Groep F en heeft twee punten voorsprong op Zweden, dat tegelijkertijd met 3-0 won van Malta, mede door een treffer van Alexander Isak.